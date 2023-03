«Da 150 anni porta il nome di Borgosesia nel mondo»

In occasione del 150esimo anniversario dalla costituzione della Zegna Baruffa Lane Borgosesia l’Amministrazione Comunale porge alla prestigiosa azienda cittadina i complimenti per l’organizzazione dell’evento commemorativo, che nello scorso fine settimana ha costituito un importantemomento culturale fruibile da tutta la città, al quale ha partecipato l’assessore alla Cultura Gianna Poletti in rappresentanza del Comune.

«La storia della Manifattura si intreccia con quella della città – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio –: una storia di ingegno e di impegno, che rispecchia il carattere della nostra gente. Oggi l’azienda continua a rappresentare la nostra città con i suoi filati esportati in tutto il mondo, sapendo ben coniugare tradizione e innovazione, profitto e attenzione alle persone e all’ambiente. Nel complimentarmi conl’amministratore delegato Lorenzo Piacentini e con tutti i suoi collaboratori per la qualità dell’evento e per il lavoro svolto in questa prestigiosa industria borgosesiana, che continua a rappresentare un punto di riferimento per tanti lavoratori della nostra città e non solo, auguro alla Zegna Baruffa Lane Borgosesia un futuro di successi e operosità».