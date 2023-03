Invito a corte... Antonio Caprarica racconta i Royals inglesi

Al Dugentesco, alle 18,30 di sabato 18 marzo, Antonio Caprarica ci parlerà della Royal Family, delle tradizioni, delle abitudini, della vita di corte e di molto altro. Sarà l’occasione per entrare nel mondo della Regina Elisabetta e della sua famiglia, con uno sguardo all’imminente incoronazione di Re Charles III e di ciò che accadrà in Inghilterra nel maggio di quest’anno, quando si assisterà alla prima incoronazione di un sovrano britannico dopo settant’anni.

Giornalista e volto tv molto noto, Caprarica è stato per quasi quindici anni popolarissimo corrispondente della Rai da Londra. La sua conoscenza profonda e appassionata della società britannica arricchisce la vasta esperienza internazionale accumulata in molti anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi di grande successo.

Alla regina Elisabetta II, leggendaria sovrana che ha segnato la storia del secondo '900 fino, gli anni 2000 fino alla recente pandemia, Caprarica ha dedicato un’indagine penetrante e documentatissima, seguendone la storia fin dalla nascita. L'incontro con il giornalista è l’occasione unica per ripercorrere i momenti più significativi di un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto appassionante, una donna straordinaria che, qualunque sarà la sorte della dinastia, sarà regina per sempre nella memoria dei contemporanei.

In occasione della visita di Caprarica al Dugentesco saranno esposti pregevolissimi manufatti dell’artista Massimiliano Fabris ispirati alla corte inglese: sarà un modo di rendere omaggio all’illustre ospite ma anche di sottolineare l’importanza storica di questo 2023 che sarà ricordato come l’anno dell’incoronazione di Charles III. E grazie a queste opere d’arte di il pubblico si sentirà ancor di più...invitato a corte.

L'appuntamento al Ridotto del Teatro