Serviva alcolici ai minorenni: denunciato dopo un malore a una ragazzina

Serviva alcolici a ragazzi molto giovani, minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Il titolare di un esercizio commerciale di Varallo è stato denunciato per la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 e sanzionato amministrativamente per aver servito alcol a ragazzi tra i 16 e i 18 anni dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Vercelli e della Polizia Stradale di Vercelli e del Distaccamento Polizia Stradale di Varallo.

Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi all’interno di un bar di Varallo dalle forze dell'ordine che erano state avvertite della situazione da un genitore che ha contattato il Distaccamento Polizia Stradale di Varallo riferendo che, durante il fine settimana, la figlia 14enne aveva trascorso la serata in un locale della città nel quale si era intrattenuta consumando bevande alcoliche che avevano causato alla giovane un malore tale da richiedere l’intervento di personale del 118.

L’attività di controllo ha impiegato di personale in borghese all’interno del locale che ha constatato il reiterato consumo di alcolici da parte di giovanissimi. Al termine degli accertamenti, il titolare del locale è stato deferito all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 689 del codice penale (somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16), mentre per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni si si è proceduto alla constatazione delle relative violazioni amministrative.

Presso gli Uffici del Distaccamento della Polizia Stradale di Varallo, gli operatori hanno poi riaffidato i minori ai genitori.