Engas Hockey Vercelli, mister Crudeli: "Alcune decisioni arbitrali incomprensibili nel primo tempo quando eravamo sull'1-1"

Roberto Crudeli, allenatore di Engas Hockey Vercelli, offre la propria disamina sulla partita di ieri sera al Palapregnolato con GS Hockey Trissino, in cui la capolista e Campione d’Italia in carica ha prevalso per 3 a 7.

“Non c’era un vero e proprio pronostico iniziale del match, anche se chiaramente si partiva da un 60-40 per quanto ci riguardava: speravamo di portare a casa qualcosa, non ci siamo riusciti. La chiave di questa partita sono state alcune decisioni arbitrali nel primo tempo, due o tre, veramente incomprensibili. La partita poi la si può perdere lo stesso, ma nei momenti cruciali del match, certe decisioni arbitrali contro, quando avrebbero dovuto al contrario essere a favore, non mi sembrano adeguatamente corrette. Trissino è uno squadrone e non ha bisogno assolutamente di nessun errore di quel genere”.

Il tecnico spiega nel dettaglio a cosa si riferisca: “Si tratta di errori visibili: l’arbitro aveva chiaramente il controllo della situazione, poi c’è stato un fallo clamoroso di trattenuta su Canet, che viene placcato a metà campo. Era una punizione di prima con espulsione, invece non viene assegnato nulla, eravamo sull’ 1 a 1. Quindi: ci sono delle situazioni che vanno viste, facendo ciò che è giusto, al momento. Poi le partite andranno come devono, gli errori ci sono sempre, li commettiamo noi come gli arbitri, ma quando è palese, è palese. Quando un giocatore prova un tunnel a centrocampo, perde palla e si prende gol, sa che è uno sbaglio grave che non deve essere commesso: lo stesso vale per un arbitro: spero si riguardino la partita, quella situazione e un’altra su Zucchetti, rivedendo quegli episodi che sono sempre molto chiari e spesso non vengono visti quando si gioca contro il Trissino”.

Le parole successive del mister chiariscono come pensi che quegli episodi abbiano avuto particolare peso a causa del momento in cui si sono verificati, guardando all’economia generale della gara: “Abbiamo preso quasi tutti i gol su situazioni di rimbalzo, seconde palle e quindi non si riesce neanche a capire bene come avrebbe potuto andare il match. Un conto è prendere lo 0-1, poi pareggiare, come abbiamo fatto molto bene, poi se si riesce a fare il 2-1, anche se c’è ancora una vita e magari il Trissino vince comunque 3-7, la partita diventa diversa”.

Il finale di regular season vede ancora tre giornate da giocare, con un calendario impegnativo per HV, ottava in classifica a 35 punti: sabato prossimo sarà a Valdagno (nona a 28 punti, ma con una partita in meno che disputerà mercoledì 15 in trasferta a Follonica) , martedì 28 l’Engas riceverà a casa il Lodi (seconda), infine chiuderà la stagione regolare a Bassano (attualmente a pari punti con HV, ma con un partita in meno, mercoledì giocherà in casa con il Montebello).

Mister Crudeli: “Sappiamo, riguardo alle ultime quattro-cinque gare, che da qui alla fine possiamo vincere un paio di partite, come perderle tutte, perché si tratta di giocare con le squadre più forti. Andiamo in campo sempre per vincere, per portare a casa il risultato e fornire prestazione. Questo è quanto faremo anche sabato prossimo a Valdagno, in casa con il Lodi e in tutti i match da qui alla fine. Vedremo poi al termine della stagione regolare come saremo messi in classifica, ma è chiaro che non è stato semplice arrivare in corsa, apportare certi cambiamenti e abituare la squadra a dati ritmi. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo bene, i ragazzi sono fantastici, quindi va bene così”.