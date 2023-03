L'artista Lorena Fonsato ospite del Soroptimist

Mercoledi 8 marzo, proprio in concomitanza con la Festa della Donna, si è svolta al Circolo Ricreativo la consueta conviviale del Soroptimist Club di Vercelli presieduto da Lucia Ruzzante. Avendo aderito alla campagna europea “WALK IN DIFFERENT SHOES FOR GENDER QUALITY” le socie si sono presentate all’appuntamento con calzature spaiate per contestare la diseguaglianza di genere.

La serata a cui hanno partecipato numerosi ospiti ha avuto anche una parte di interesse artistico grazie all’intervento appassionato e vissuto con grande emozione dalla pittrice vercellese Lorena Fonsato che oltre a raccontarsi ha illustrato il suo percorso artistico attraverso la descrizione di molte sue opere, realizzate con tecniche diverse, molte delle quali presenti nel salone. Protagoniste dei suoi quadri molte donne ritratte nella loro più intensa espressività, volti e sguardi diversi ad indicarci quanto il mondo femminile sia ricco e intenso.

Laureatasi all’Accademia Albertina Lorena Fonsato ha avuto una produzione sia figurativa che astratta passando poi a tecniche miste, quasi una pittura artigianale.

Oltre a dipingere e ad aver avuto molti riconoscimenti per le sue opere, ha scelto di insegnare asserendo che lavorare coi bambini è parte inscindibile del suo essere artista.

Tele, pitture su carta, su alluminio, cuciture, forme sospese sulla tela; tante le emozioni che le sue opere hanno evocato nel pubblico di mercoledi.

8 marzo 2023, le Soroptimiste celebrano le donne, pensando alle donne e ascoltando una donna.

Serata conclusasi con un delizioso segnalibro dipinto ad acquarello che Lorena Fonsato ha voluto donare a ciascuna come ricordo di una bella serata