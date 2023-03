La biografia di Lella Beretta in forma di favola

SANTHIA’ – “Non è stato facile, ma ce l’ho fatta”: è con orgoglio che Vera Bullano, laureata in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico, annuncia di esser riuscita a convincere la fotografa Lella Beretta a far pubblicare la biografia che ha scritto su di lei. Il libro, dal titolo “Una vita da favola”, verrà infatti presentato in biblioteca sabato 18 marzo alle 10,30.

La Bullano, ama talmente l’arte che è stata portata ad appassionarsi allo stile e alle atmosfere particolari delle fotografie della Beretta, arrivando addirittura a scrivere la sua biografia. “E’ stato difficile convincere l’artista che inizialmente non era così favorevole alla pubblicazione ma, alla fine, con grande gioia sono riuscita nel mio intento! Con il libro “Lella Beretta, una vita da favola” mi aspetto di valorizzare ancora di più un’eccellenza vercellese molto conosciuta per l’appunto nel campo della fotografia, raccontandone la storia professionale e personale in chiave favolistica”. Per questa scelta narrativa la Bullano è stata ispirata da uno dei più recenti progetti artistici della Beretta, le “Fairy Tales”, in cui scatti di vita reale fanno da sfondo a personaggi fatati che nel testo in questione rimembrano le gesta della loro amata sorella, per l’appunto, Lella”.

Con la collaborazione di Elvira Orto, presidente dell’Unitre Santhià e con Innerwheel, si è riusciti a coinvolgere una scrittrice ed una fotografa vercellese, ma di fama internazionale, per un appuntamento particolare organizzato di sabato mattina che permetta agli appassionati di favole e fotografie ed stimatori di progetti artistici di poter partecipare senza condizionamenti lavorativi. “La nostra Biblioteca è gestita con passione e dedizione e per mantenerla un luogo di incontri culturali e scambi di impressioni e di idee, si scelgono linguaggi, argomenti e situazioni diverse, per riuscire ad arrivare agli interessi più vari, cercando di coinvolgere la maggior parte dei cittadini santhiatesi”, commenta Renzo Bellardone consigliere delegato alla cultura.