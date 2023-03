Borgosesia e novarese in lutto per Simone Chiavarini

Bassa Valsesia e novarese in lutto per la morte di Simone Chiavarini. Aveva 42 anni e viveva a Grignasco ma era molto conosciuto a Borgosesia e in tutta la zona della bassa valle.

Contabile dai mille interessi culturali, nel 2016 era stato campione in un celebre quiz televisivo: “Caduta libera", in onda tutti i pomeriggi sulle reti Mediaset. La partecipazione gli era valsa molta notorietà in zona. Pochi mesi dopo era diventato presidente del Centro Studi Grignasco, sodalizio del quale aveva fatto parte per anni.

Nel 2019, infine, la partecipazione alle elezioni come candidato consigliere nella lista insieme all'amico fraterno Cristian Borsoi. La notizia della morte ha lasciato grande sconcerto in molti centri della valle a partire da Borgosesia dove molti conoscevano l'uomo, dipendente di una ditta di servizi.