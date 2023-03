Ospedali: questionari per valutare il livello di soddisfazione dei pazienti

Da mercoledì 1° marzo negli ospedali di Vercelli e Borgosesia prende il via l’operazione customer satisfaction della durata di 3 mesi: ai ricoverati viene proposto un questionario di 10 domande attraverso il quale potranno valutare il loro livello di soddisfazione dei servizi.

Sarà il personale dei vari reparti a somministrare il questionario ai pazienti all’atto della dimissione. I diretti interessati potranno rispondere a ciascuna delle 10 domande assegnando un voto da 1 a 5, sulla base della propria percezione. Il questionario è raccolto in forma anonima, il paziente non potrà in nessun modo essere riconoscibile.

La nuova customer satisfaction, più snella e veloce da completare rispetto alla precedente, è stata realizzata dall’Ufficio relazioni con il pubblico e condivisa con le associazioni che fanno parte della Conferenza aziendale di partecipazione. Il questionario è compilabilke anche online (CLICCA QUI)

Obiettivo dell’operazione è monitorare la percezione dei pazienti e attuare delle conseguenti azioni di miglioramento dei servizi offerti.L’indagine nei reparti si concluderà il 31 maggio e successivamente sarà proposta agli utenti dei servizi ambulatoriali.