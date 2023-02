Amministrative: 12 Comuni al voto tra vercellese e Valsesia

In tutti i casi, a meno di imprevedibili pareggi, l'elezione avverrà in un solo turno.

Sono 12 i centri del vercellese chiamati al voto, domenica 14 e lunedì 15 maggio, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Trino, Serravalle Sesia e Livorno Ferraris sono i centri più popolosi nei quali si vota. In pianura elezioni anche a Balocco, Caresana, Collobiano, Lenta e Lignana e, in Valsesia, a Cellio con Breia, Alto Sermenza, Pila e Scopello.

Saranno l'attuale vicesindaco Franco Sandra e il luogotenente in congedo Matteo Capizzi a concorrere per la poltrona di primo cittadino a Livorno Ferraris, dove Stefano Corgnati, dato da molti come futuro rettore del Politecnico di Torino, ha deciso di non correre per il terzo mandato.

Carte ancora da scoprire sia a Serravalle che negli altri centri di vercellese e Valsesia ma, ora che c'è la data, anche la macchina organizzativa di partiti e movimenti, si metterà senz'altro in moto.