Primarie Pd: Schelin a valanga anche nel vercellese

Elly Scheiln vince con largo margine le primarie anche nel vercellese: nei due seggi allestiti in città Schlein ottiene voti 307, Bonaccini 168; mentre il totale dei voti della provincia di Vercelli vede Schlein raggiungere 884 preferenze, pari al 64,40%, e Bonaccini fermarsi a quota 487, pari al 35,60%.

Una valanga di consensi che, sulla scia di quanto è successo nel resto d'Italia, porta la ex vice presidente della Regione Emilia Romagna a diventare la prima donna segretaria del partito.

«Una giornata passata al freddo, riscaldati dal calore delle tantissime persone che sono venute a votare e a ricordarci che siamo una comunità bellissima», aveva commentato, nel corso del pomeriggio, Alberto Fragapane, capogruppo in Consiglio Comunale, pubblicando diversi scatti di sostenitori in coda allo stand allestito in centro.

A Urne chiuse, ovviamente, grande soddisfazione per i sostenitori locali di Schlein che, sconfitta nelle primarie degli iscritti, è stata invece votata a valanga dagli elettori che si riconoscono nella linea politica del centro sinistra.

«Inaspettatamente, incredibilmente, è successo - scrive in un post Alessandro Portinaro, ex sindaco di Trino - Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Per la prima volta il principale partito della sinistra italiana è guidato da una donna, femminista, ecologista, progressista, che dice parole chiare sulla lotta al cambiamento climatico, sul fatto che si devono combattere le disuguaglianze, che il lavoro deve essere degno e stabile. Che ricorda in modo netto come il Partito Democratico debba essere il luogo di riferimento di chi è in difficoltà, capace di rappresentarne le speranze e i bisogni. In pochi ci avrebbe scommesso, e invece. Ora si può ripartire, tutti insieme, a partire da Stefano Bonaccini e da chi lo ha sostenuto».

Tra i primi sostenitori della Schlein in provincia ci sono stati Francesca Rigazio, Marco Mancuso, Simona Paonessa, Alessandro Portinaro, Michele Cressano, Gabriele Bagnasco, Alessandro Demichelis, Anna Rigazio, Edoardo Ghelma, Manuel Leccese, Giulia Rigazio, Achille Di Rosa, Andrea Vighetti.

Al fianco di Bonaccini si era invece schierato il comitato fondato da Mattia Beccaro, Doriano Bertolone, Luigi Bobba, Daniele Capolupo, Giovanni Corgnati, Giovanni Donati, Maura Forte, Alberto Fragapane, Michele Gaietta, Lorenzo Gozzi, Patrizia Jorio Marco, Andrea Musuruane, Carlo Nulli Rosso Sergio Svizzero e Costantino Zappino.