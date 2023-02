La Lega sull'Irpef: «Nessun aumento dell'addizionale.... Diversamente da Torino»

Riceviamo e pubblichiamo.

La Lega nei momenti difficili non si è mai tirata indietro, anzi ha sempre collaborato e concertato con l’amministrazione, di cui è parte trainante, nella scelta di quei percorsi di equilibrio sia di bilancio che di supporto alle fasce più deboli. Il voto favorevole del gruppo consiliare riguardo alla delibera concernente l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ne sottolinea la coerenza dei percorsi intrapresi.

Non possiamo infatti che condividere – anche in questo caso – la decisione dell’Amministrazione comunale, esposta in questa sede dall’assessore competente, di non volere aumentare il prelievo fiscale locale a carico dei cittadini contribuenti in un Paese come l’Italia che ha già un livello di tassazione tra i più elevati su scala europea.

Resta la soglia di esenzione per i redditi fino a 16mila euro. E’ un fatto molto positivo.

È importante infatti che ci sia una misura come questa che intende contenere il disagio economico dei contribuenti appartenenti alle fasce di popolazione in difficoltà o a rischio povertà. È giusto inoltre mettere in evidenza che il livello di esenzione previsto a Vercelli (fino a 16mila euro) è considerevole, anche in confronto con le soglie di esenzione stabilite in altre città, inferiori e quindi meno favorevoli rispetto alla nostra.

Resta infine confermata l’aliquota dell’addizionale Irpefper il primo scaglione di reddito (fino a 15mila euro) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi scaglioni di reddito nella misura dello 0,80%.

Diversamente da quanto posto in essere in altre realtà, a Vercelli lo 0,80% era e resta anche per quest’anno l’aliquota massima solo per gli scaglioni di reddito superiore a 15mila euro. Altri Comuni, in particolare alcune città - sedi capoluogo di Città metropolitana con una situazione di disavanzo consistente – come ad esempio Torino, guidata dal csx da molti anni – hanno invece scelto un’altra strada, ossia quella di aumentare ancora la pressione fiscale, elevando fino al massimo di legge consentito, le aliquote dell’addizionale Irpef comunale (Torino l’ha fatto nel 2022: nella misura dell’1,1% per lo scaglione di reddito oltre 28 mila euro e dell’1,2% per lo scaglione di reddito oltre 50mila).