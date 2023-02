Pallacanestro Femminile Vercelli: ultima vittoria e adesso sarà final four

CAMPIONATO SERIE C - girone di qualificazione

5^ giornata di ritorno

Pallacanestro Femminile Vercelli Cerrus Basket 63-44

(Parziali: 19-11; 30-27; 50-35)

Tabellino: Bassani 4; Acciarino 19; Deangelis 4; Bracco 9; Leone Sara 8; Bouchefra; Gentilini 6; Sarrocco 4; Leone Giulia 1; Dockrill 4; Liberali, Chillini 4 Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

In serie C la PFV vince 63-44 contro Cerrus Basket, di Sozzago, nell’ultima giornata del girone di qualificazione alla fase finale per le final four, alla quale accede con otto punti in dotazione, frutto di quattro vittorie e due sconfitte contro le squadre che pure vi accedono dal girone A: Biella, Alessandria e Nole.

La partita è stata, come tradizione vuole fra le due squadre, molto combattuta, ma le vercellesi ci hanno tenuto a mettere subito in chiaro chi fosse più determinata a vincere, portandosi avanti 19-11 subito nel primo quarto.

Nel secondo periodo, però, le ragazze di Bendazzi avevano un vistoso calo di rendimento che consentiva alle novaresi di avvicinarsi pericolosamente a metà gara sul 30-27, rendendo più difficile il cammino delle padrone di casa nel prosieguo di gara.

Evidentemente era solo un calo di tensione temporaneo, poiché la PFV, con un terzo quarto dei suoi da 20-8 di parziale, rimetteva immediatamente le cose a posto portandosi avanti 50-35 al 30’, mettendo così una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Nell’ultima frazione, infatti, le padrone di casa controllavano bene la gara, incrementando di poco il vantaggio ma spegnendo ogni velleità di rimonta delle avversarie, sino al 63-44 finale.

La squadra ha tirato con un discreto 49% da due, con solo il 25% da tre e con il 56% ai liberi. Ha commesso 21 falli contro soli 16 subiti, catturato 28 rimbalzi difensivi, ma solo 7 offensivi, ed ha perso 12 palloni recuperandone però 16 e sommando sette assist ed una stoppata.

Un bilancio non “super” ma sufficiente a vincere, per una valutazione complessiva di squadra di + 63 (Acciarino +31, Bracco +13), il che era poi ciò che contava dopo il brutto scivolone di Nole, per riprendere autostima e determinazione in vista del girone finale.

In settimana la FIP dovrebbe emanare il calendario di questa seconda fase.