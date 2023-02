Sono in corso indagini, da parte delle forze dell'ordine, per chiarire le cirostanze della morte di un uomo di 58 anni, ritrovato privo di vita in serata a Roccapietra, frazione di Varallo Sesia. Al momento non sono note le generalità della persona deceduta: suil posto il personale del mezzi di soccorso, che ha constatato il decesso.

(notizia in aggiornamento)