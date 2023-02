Antartide e Himalaya al... Sorotmist Vercelli

Passione, geologia e paesaggi estremi in scena al Soroptimis in concomitanza della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza: 11 febbraio international day off women in STEM. La professoressa Chiara Montomoli è stata ospite mercoledi 8 febbraio del Soroptimist di Vercelli presieduto da Lucia Ruzzante. La geologa ha condotto gli ascoltatori nei suoi luoghi del cuore che sono anche luoghi di ricerca e di lavoro: l’Antartide e l’Himalaya, siti inospitali, duri ed isolati ma pieni di sorprese per chi ha fatto dello studio geologico e delle scienze ad esso legate una grande passione, passione che è apparsa fortissima.

In Antartide la base di ricerca fa parte del Progetto Antartico a cui hanno aderito diverse Nazioni tra cui l’Italia, far parte del team di lavoro non è scontato, richiede approvazione di progetti ben definiti ed una buona esperienza; la catena himalayana vede invece la ricercatrice dimorare spesso in tenda tra ponti tibetani, cime innevate, monasteri distrutti dalle invasioni cinesi, bambini dagli occhi scuri e profondi, altitudini vertiginose e visi arcaici di uomini e donne che sembrano depositari della storia dell’umanità. Entrambi i luoghi sono fonti inesauribili di scoperte, teatro di studi sulle rocce che a loro volta testimoniano accadimenti risalenti a milioni di anni fa. I processi geologici del passato, ha ben spiegato la professoressa, possono indicarci il futuro remoto del nostro pianeta.

Un lavoro dunque di vera investigazione alla base del quale vi è un duro e selettivo addestramento, uno spiccato spirito di adattamento ed una smisurata passione per la propria scienza.

Chiara Montomoli, laureatasi a Pisa, è professore associato all’Università di Torino, autrice di numerose pubblicazioni, membro del Consiglio direttivo della Società Geologica Italiana, rappresentante per l’Europa nella Società Geologica Nepalese ed ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità nelle numerose spedizioni scientifiche a cui ha partecipato.

Durante la serata ha guidato le socie e gli ospiti presenti nelle pieghe della geologia ma soprattutto ha appassionato gli astanti con i suoi vivi racconti e con alcuni aneddoti curiosi. Tale è stata la passione contagiosa che le domande finali si sono moltiplicate e la relatrice ha risposto con grande disponibilità nella desta attenzione di ognuno.

Una donna che ha trasmesso conoscenza e passione alle tante donne presenti alla serata ed ai numerosi ospiti. Un’altra serata di successo per il Soroptimist di Vercelli.