Muore all'improvviso durante la pedalata in mountain bike: aveva 55 anni

Lutto a Gattinara per la morte improvvisa di Enrico Bonafede, 55 anni, stroncato da un malore mentre era impegnato in un giro in mountain bike sulle colline tra che uniscono la città del vino a Lozzolo.

L'uomo lavorava alla Lavazza ed era conosciuto a Gattinara: domenica mattina era uscito per un'escursione sui sentieri del colle del Mazzucco di Lozzolo, meta molto frequentata dagli appassionati di mountain bike. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo.

Componente della tabina Drollu, Bonafede avrebbe dovuto partecipare nel pomeriggio al pomeriggio al tradizionale "Giro delle tabine".

Moltissimi i ricordi degli amici che, in queste ore, si stanno diffondendo sui social, per rendere omaggio alla memoria di una persona simpatica, stimata e di cuore.

Bonafede lascia la moglie Mariangela, la figlia Anna con Filippo, la sorella Giselda e il fratello Antonello con le rispettive famiglie; le cognate Tiziana e Katia con le rispettive famiglie. Le esequie verranno celebrate martedì 7 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, dove oggi, lunedì 6 alle 18 verrà recitato il rosario.