Passaporti, la procedura da seguire in caso di urgenza

Passaporti, la Questura di Vercelli ricorda le modalità da seguire per ottenere il documenti e le procedure da seguire in caso di urgenza.

Il primo passo da compiere è quello di prenotarsi sull’agenda elettronica, accedendo al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Al termine della procedura di prenotazione, al cittadino verrà comunicata la data di presentazione in Questura per l’acquisizione della pratica.

Questa operazione è necessaria e obbligatoria.

Qualora la data di prenotazione non consentisse di effettuare il viaggio per il quale si sta richiedendo il passaporto, il cittadino potrà rappresentare i motivi che richiederebbero il rilascio in urgenza del passaporto telefonando, dalle 12:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì, al numero 0161225546, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo dipps191.00N0@pecps.poliziadistato.it, indicando i motivi ed un numero di telefono dove poter essere ricontattati. Sarà cura degli operatori addetti all’Ufficio Passaporti ricontattare l’utenza per il rilascio del passaporto in urgenza, anticipando la data dell’appuntamento originario.

L’Ufficio Passaporti è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9: alle ore 12. Il problema relativo al rilascio dei passaporti è stato recentemente al centro di un vertice in Regione, soprattutto in relazione ai tempi lunghi necessari per il rilascio e alle richieste da parte di chi deve raggiungere la Grand Bretagna che, dopo l'uscita dall'Unione Europea ha ripristinato dalla fine del 2021 questo tipo di documentazione per l'ingresso sul territorio del Regno Unito.