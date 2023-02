Conferenza di Fabio Ponzana dal titolo: "Con gli occhi dell'Occidente"

Continuano gli incontri culturali dell'Associazione Chesterton di Vercelli. Venerdì 3 febbraio, alle ore 17.30, presso la Fondazione della Divina Provvidenza, in via Montagnini 1 a Vercelli, il professor Fabio Ponzana terrà una conferenza dal titolo :"Con gli occhi dell'Occidente". Tema della serata, organizzata dalla presidente del sodalizio Gianna Baucero, sarà la narrazione anglosassone dell'India contemporanea. Si parlerà nello specifico dello scrittore australiano Gregory David Roberts e del successo mondiale ottenuto dal romanzo "Shantaram", pubblicato in Italia nel 2009 e trasposto recentemente in un film ed in una serie televisiva di grande audience.

Quanto è realistica la visione occidentale del subcontinente indiano?

Ha mantenuto i canoni kiplinghiani dell'età vittoriana o si è arricchita di nuovi stupori?

Gregory David Roberts si ispira alla realtà o ai suoi predecessori britannici? L'appuntamento di venerdì fornirà le risposte a queste domande.

Fabio Ponzana, studioso medievista e personaggio assai noto negli ambienti culturali vercellesi, collabora da tempo non solo con il Comune ma anche con la comunità ebraica della città e con la diocesi.