Mister Crudeli: "Dominato fino al 5-1, poi un po' di paura. Avrei voluto un risultato diverso, ma l'importante erano i tre punti"

Roberto Crudeli, mister di Engas Hockey Vercelli, analizza la vittoria ottenuta con il Sandrigo: “Fino al 5-1 abbiamo fatto una gara strepitosa poi, dal 5-2 abbiamo subito un contraccolpo che non vorrei accadesse. Bisogna crescere ancora psicologicamente, quando ricapitano occasioni per chiudere nuovamente la gara avere più convinzione, invece si subisce gol e non le si realizzano, tenendo in partita una squadra che avevamo dominato sino a quel momento. Comunque negli ultimi 10/8 minuti abbiamo giocato alla pari soffrendo: secondo me è subentrata un po’ di paura, cosa che non deve accadere. Bisogna giocare e spingere sempre in un certo modo; chiaro che capitino dei problemi: qualcuno che non giocava da tanto ha accusato crampi agli adduttori…esistono alcune cose che durante il match non si possono gestire in una data maniera. Stiamo lavorando per tornare tutti al cento per cento”.

Evidenti, al di là della seconda vittoria consecutiva, i lati positivi: “Con tutti gli infortuni e le assenze che ci sono stati, ci siamo riproposti di pensare partita dopo partita, vedendo poi cosa sarà al fine campionato. Ora sta rientrando Oruste, è al cinquanta per cento, ma già un buon Max. Dobbiamo continuare così: ad ogni match fare punti. Col Grosseto, partita quasi impossibile, lo abbiamo fatto, così come a Montebello. Avevamo dominato la gara di stasera, cosa per cui avrei preferito un punteggio diverso ma, come ho detto ai ragazzi, l’importante è portare a casa i tre punti. In queste partite ci deve essere tutto: il cuore e il gioco”.

La strada per il prosieguo della stagione è chiara: “Con tutto ciò che è successo, l’obiettivo è consolidare l’ottava posizione in classifica e poi vedere se riusciremo a fare qualcosa di meglio. Per adesso stiamo riuscendo a tenere quel passo”.

Sergi Canet, autore della prima rete di HV sul Sandrigo e, più in generale, giocatore sempre più inserito nel gioco di Crudeli e la cui intesa, con in compagni, in particolar modo con Tataranni, è sempre più evidente: “Era una partita importante per noi. Lo sapevamo dall’inizio e abbiamo lavorato molto bene durante la settimana per affrontarla al meglio”. Sergi è consapevole della propria buona prestazione espressa anche ieri sera, ma sottolinea l’affiatamento di squadra: “Sì, ma alla fine è merito del lavoro di tutti e con questi compagni è facile giocare bene”. Al Palapregnolato ieri sera presente anche la famiglia ed un gruppo di amici dello spagnolo: “Segnare è stato un momento bellissimo, loro sono molto importanti per me e sono molto contento.”