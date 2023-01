E' nato il comitato “Parte da noi – Vercelli e Valsesia per Elly Schlein”

Comunicato firmato da Alessandro Portinaro a nome del primo gruppo di sostenitori vercellesi e valsesiani della candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico.

Serve un Pd che torni credibile agli occhi delle fasce più fragili e povere della società. Per farlo occorre una visione chiara sul futuro del paese, e un nuovo gruppo dirigente che abbia la credibilità per portarla avanti. Questa visione è già presente nella società, ha già coinvolto le nuove generazioni, mentre la politica è ancora in ritardo. Si basa su tre nodi fondamentali: contrasto delle diseguaglianze, battaglia contro la precarietà e lo sfruttamento del lavoro e cura del pianeta”.

Con queste parole Elly Schlein ha spiegato in una recente intervista quali siano le priorità su cui lavorare e quale partito debba essere il Partito Democratico. Ci riconosciamo nell’esigenza di dover lavorare per ridurre le disuguaglianze, per garantire a tutti un lavoro degno, pagato il giusto e stabile, per rendere centrale nelle scelte della politica la tutela dell’ambiente e la transizione verde.

Per questi motivi abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico e abbiamo avviato la costituzione di “Parte da noi – Vercelli e Valsesia per Elly Schlein” il comitato locale che sosterrà la candidatura sia durante la prima fase, riservata agli iscritti al Partito Democratico, sia nel cammino verso le primarie del 26 febbraio, a cui potranno partecipare tutti gli elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.

Il lancio del Comitato sarà giovedì 2 Febbraio alle ore 18,00 a Vercelli presso il Circolino dell’Isola, in via Trieste. Sarà l’occasione per raccogliere nuove adesioni, conoscere meglio le proposte congressuali di Elly Schlein e definire assieme le prossime tappe. Tra i primi aderenti al Comitato ci sono Francesca Rigazio, Marco Mancuso, Simona Paonessa, Alessandro Portinaro, Michele Cressano, Gabriele Bagnasco, Alessandro Demichelis, Anna Rigazio, Edoardo Ghelma, Manuel Leccese, Giulia Rigazio, Achille Di Rosa, Andrea Vighetti e altri ancora che si stanno man mano aggiungendo.

“Oggi il Partito Democratico ha bisogno di una scossa. La candidatura di Elly Schlein ha la capacità di imprimere una marcia in più, di suscitare un entusiasmo, di raccontare la storia di una sinistra che riscopre i suoi valori in modo contemporaneo. Ecco perché ho deciso di appoggiarla” dichiara Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico, che sarà presente all’iniziativa vercellese.