Santhià, riparte il servizio di controllo mensa

SANTHIA’ – A quasi 3 anni dallo scoppio della pandemia, torna ad essere operativa la Commissione per il controllo del servizio di refezione, il cosiddetto “comitato mensa”: seguito della cessata emergenza pandemica, questa è una delle attività che il sindaco Angela Ariotti e i suoi hanno deciso di ripristinare il prima possibile per la sua utilità. “L’intento è quello di monitorare e per quanto possibile migliorare qualitativamente il servizio di refezione scolastica, gestito in questo periodo tramite un’azienda appaltatrice, con l’obiettivo di coinvolgere l’utenza”, spiegano dall’amministrazione.

La commissione in questione è costituita da familiari degli scolari utenti del servizio, nonché da docenti delle scuole presso le quali esso è attivato; è composta da 4 rappresentanti dei genitori e da 1 rappresentante del personale docente per ogni plesso scolastico ove si presti il servizio. I commissari, previo avviso, potranno accedere ai locali controllati vale a dire sia il centro cottura che il refettorio e potranno vigilare sul corretto svolgimento del servizio, i criteri di pulizia e igiene dei locali, il rispetto delle diete speciali, la grammatura e pezzatura del cibo distribuito, il controllo del gusto mediante assaggio nonché il grado di comfort durante la consumazione del pasto. Al termine dei sopralluoghi la commissione fornirà un sintetico verbale all’ufficio scuola, che provvederà a gestire eventuali irregolarità o suggerire migliorie al servizio.

“Questa è un’attività che non può che migliorare il servizio offerto - commenta il vicesindaco Beccaro che ha anche la delega alla scuola - e soprattutto tranquillizza molto i genitori sul fatto che i pasti consumati dai ragazzi sono caratterizzati da una qualità elevata, durante tutto l’anno scolastico”.

“In passato analoga commissione era istituita per il monitoraggio del servizio mensa anche presso la nostra RSA: ma per massima tutela degli ospiti l’accesso ai locali è ancora parzialmente limitato, pertanto si rimanderà tale attivazione più avanti nel tempo”, conclude infine Beccaro. Coloro che fossero interessati possono contattare l’Ufficio scuola del Comune di Santhià al numero 0161/936207 o compilare il modulo di iscrizione presente sul sito del Comune ed inviarlo alla mail scuola@comune.santhia.vc.it