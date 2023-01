«Incuria in via Martiri delle Foibe»: protesta CasaPound

Riceviamo e pubblichiamo.

I militanti vercellesi del movimento della tartaruga frecciata si sono recati in via Martiri delle Foibe per constatare la situazione di incuria in cui versa l’intera zona. Siamo a poche settimane da una importante ricorrenza, la giornata dedicata al ricordo degli italiani uccisi e infoibati dai titini e la strada a loro dedicata versa in un grave stato di abbandono.

ll palo recante il nome della via è addirittura divelto e abbandonato per terra.

Abbiamo apprezzato la notizia con la quale, alcuni mesi fa, l'amministrazione comunale ha annunciato la deposizione di una targa commemorativa alla memoria dei Martiri della Foibe,ma quello che ci preme nell’immediato è il ripristino del palo e del relativo cartello entro e non oltre il 10 febbraio. Il termine è perentorio e non siamo disposti ad ascoltare le solite scuse, ci auguriamo che questo messaggio arrivi forte e chiaro e chi di competenza si attivi al più presto per apportare le dovute riparazioni.