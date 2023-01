Della Morte e Comi le punte contro la Triestina

Diffcile capire il modulo scelto da Paci per la gara contro la Triestina.

Potrebbe essere, chissà, un 3-5-2.

Davanti, infatti, gli attaccanti sono Comi e Della Morte.

Centrocampo: ci sono Saco, Emmanuello, Calvano. Con Iotti a destra e Anastasio a sinistra completerebbero il reparto. Dietro, Iezzi, Cristini, Perrotta.

Altra ipotesi: difesa a 4 e centrocampo a rombo, con due punte. Vedremo alle 14,30.



I giovani insomma (Vergara e Corradini) partono dalla panchina. Paci, almeno oggi, manda in campo giocatori esperti, eccezion fatta per Rizzo e Saco.

In panchina c'è anche in neo acquisto Nichoias Rizzo.

Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta; Iotti, Saco, Emmanuello, Calvano, Anastasio; Della Morte, Comi.