Stalking nei confronti della ex compagna: denuncia e divieto di avvicinamento

Si sarebbe macchiato di ripetute condotte persecutorie nei confronti della ex compagna che, alla fine, lo ha denunciato. Nei confronti dell'uomo sono così scattate le misure previste dal Codice Rosso e, dopo gli accertamenti da parte del personale della Squadra Mobile, nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio è stata data esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Destinatario del provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, è un cittadino extra-comunitario.

L’uomo è stato denunciato dalla ex compagna nella tarda mattinata di mercoledì e, in seguito ai primi accertamenti esperiti da personale della Polizia di Stato, è stato possibile ricostruire che negli ultimi mesi si era reso protagonista di una interminabile serie di condotte persecutorie e moleste poste in essere nei confronti della donna, la quale ha dovuto modificare significativamente le sue abitudini, non sentendosi più sicura nel condurre una normale vita di relazione e sociale.

Per tali condotte l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Vercelli, che ha immediatamente chiesto e ottenuto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.