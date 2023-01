Pallacanestro Femminile Vercelli: i risultati delle giovanili

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – 1a fase di qualificazione – 1^ giornata di ritorno

Martedì 17.1.2023 - Novara – Pala Don Bosco – V.le Ferrucci 33 - ore 20,30

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 59-43

(Parziali: 13-9; 27-24; 40-32)

Tabellino: Francese 9; Ifa Uwaidae 2; Momo C.10; Porcelli; Chillini 11; Zanetti 3; Cadiry; Barbero 2; Prinetti 4; Cafasso; Dikrane 2. All.re Gianfranco Anastasio

E’ iniziato il girone di ritorno per le Under 19 della PFV che hanno affrontato in trasferta le pari età del Novara Basket rimediando una sconfitta per 59-43, in una gara molto equilibrata fino a tutto il terzo quarto.

La partita è stata, infatti, in discussione fino ad ultimo periodo inoltrato, con la PFV ad inseguire nel tentativo di acciuffare le padrone di casa sempre di poco più avanti nel punteggio.

Il primo quarto si chiudeva sul 13-9, con le ragazze di Anastasio perfettamente in partita che giocavano alla pari delle più accreditate avversarie, mentre nella seconda frazione riuscivano anche ad accorciare lievemente le distanze sul 27-24 di metà match.

Anche il secondo tempo iniziava e proseguiva all’insegna dell’equilibrio e solo nei 30” finali del terzo periodo le novaresi riuscivano a piazzare un mini break di 5-0 che consentiva loro di allungare al 30’ sul punteggio di 40-32.

L’aver perso un po’ l’aggancio destabilizzava evidentemente le vercellesi che non sapevano più ricucire e cedevano le armi sino al -16 finale, scarto forse un po’ troppo severo per quel che si è visto in campo.

Tutto sommato, quindi, la prova delle Under 19 della PFV è da annoverare ancora entro quel percorso di miglioramento progressivo che le vede, seppur sconfitte, ridurre sempre di più lo scarto che le divide dalle avversarie più forti di turno.

Prossimo incontro per la formazione di coach Anastasio lunedì 23 gennaio prossimo, alle ore 20,00, alla palestra della Scuola Media Pertini, in corso Tanaro a Vercelli, contro Arona Basket, altra formazione teoricamente fuori portata.

Campionato Under 17 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 3^ giornata di ritorno

Sabato 14 gennaio 2023 - ad Alice Castello - ore 15,00 – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Femminile Biellese 62-35

(Parziali: 14-9; 26-15: 42-29)

Tabellino PFV: Cafasso 4; Dikrane 2; Dipace 5: Giorgi 2; Bari H.; Barbero 5; Momo M. 12; Rizzato 8; Prinetti 14; Carrozza 10; Nicolotti. All.re Javier Adipe Alsina.

Importante vittoria casalinga per le Under 17 della PFV che battono il Basket Femminile Biellese e mettono 4 lunghezze di vantaggio sulle dirette avversarie nella corsa al terzo posto del girone, utile per la qualificazione alla fase finale per il titolo regionale.

Tenuto conto che nelle due giornate finali le vercellesi/ciglianesi/saluggesi dovranno incontrare Ivrea in trasferta (che vinse all’andata quando alla PFV mancavano Momo e Carrozza) ed Aosta in casa (già battuta con un +20 in Valle) le speranze di qualificazione possono essere ragionevolmente coltivate (considerato anche che la prossima giornata vedrà Biella affrontare Arona, decisamente favorita).

La gara contro BFB è stata condotta dalle padrone di casa sin dalle prime battute, pur incontrando una buona resistenza delle biellesi, che si mantenevano in scia sul 14-9 a fine primo quarto.

Nel secondo periodo, le ragazze di Javier Adipe Alsina, pur non segnando molto, riuscivano ad allungare sia pur di poco, mantenendo però le avversarie a soli 6 punti realizzati e chiudendo a metà partita sul 26-15.

Ancora equilibrio nella terza frazione, in cui le due squadre in pratica si equivalevano, con la PFV che riusciva comunque a raggranellare altri due punti di vantaggio: 42-29.

Nell’ultimo periodo, invece, le ragazze di casa si sbloccavano del tutto e realizzavano ben 20 punti – con buone trame di gioco - tenendo ancora una volta le biellesi a sei punti segnati, grazie ad un’ottima difesa, chiudendo così la pratica con un confortante +27 finale.

Ancora sugli scudi in doppia cifra Momo (12) e Carrozza (10), questa volta affiancate da un’ottima Prinetti (14), ma una citazione meritano tutte le ragazze scese in campo che, ciascuna nel proprio ambito, hanno dato un decisivo contributo per conquistare la preziosa vittoria in questo derby giovanile.

Ora la PFV è attesa dall’impegnativa trasferta di Ivrea sabato 21.1.2023 alla Palestra Gramsci, contro Lettera 22.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

4^ GIORNATA – di ritorno

Domenica 15 gennaio 2023– a Vercelli– Palapiacco – ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Venaria 39-42

(Parziali: 10-13; 18-21; 32-28)

Tabellino PFV: Cavalli 6: Dipace 4; Torazzo 4; Haxhiasi; Nicosia 5; Dikrane 4; Prinetti 12; Francese 4; Panelli; Stile, All.re Gianfranco Anastasio

Disco rosso per le Under 15 della PFV, sconfitte di misura in casa per 39-42 dal Basket Venaria, formazione, almeno sulla carta, candidata a competere per il titolo regionale, ma nella circostanza messa in seria difficoltà dalla compagine vercellese.

Le ragazze di Anastasio, infatti, si sono battute con grande impegno e sono andate molto vicino a cogliere una prestigiosa vittoria.

Nei primi due quarti la partita è stata molto equilibrata, con le squadre che si equivalevano (anche quanto ad errori in fase di tiro) e le ospiti che si portavano 10-13 al 10’, mantenendo lo stesso margine di vantaggio anche a metà gara (18-21).

Nel terzo quarto invece la PFV dava il meglio di sé e, con un perentorio parziale di 14-7, si portava avanti 32-28 al 30’, mettendo molta pressione sulle avversarie.

Nell’ultima frazione le vercellesi si portavano anche a +7 ma, quando sembrava che potessero piazzare l’allungo decisivo, cedevano di botto commettendo errori banali al tiro e facendo numerose scelte sbagliate con alcuni elementi in campo in fase di manovra, che finivano per favorire le avversarie.

Negli ultimi tre minuti non si segnava più e Venaria difendeva con le unghie e con i denti il punto di vantaggio che era riuscita nel frattempo a raggranellare, incrementandolo con due liberi frutto di due distinti viaggi in lunetta, mentre le ragazze della PFV sciupavano diversi palloni in sequenza che avrebbero, invece, potuto portarle almeno ai supplementari.

Alla fine tra le fila vercellesi c’era molta amarezza per la buona occasione sprecata di cogliere una vittoria di prestigio, che fa il paio con quella buttata alle ortiche contro Castelnuovo prima di Natale.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, però, va considerato che squadre che non molto tempo fa si imponevano sulle giovani della PFV con vantaggi dai 30 punti in su, ora vincono di misura. Pur nella sconfitta, quindi, qualcosa evidentemente è cambiato in meglio nella formazione Under 15.

Bisogna ancora lavorare sull’attenzione nelle fasi di gioco cruciali.

Prossima gara ancora in casa, al Palapiacco, domenica 22 gennaio alle ore 15,15 contro Basket Nole.

CAMPIONATO UNDER 13

Girone A

5^ giornata di andata

Domenica 14.1.2023– a Vercelli – Palapiacco – ore 12,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Castellamonte 74-19

Recupero gara del 18.12.22

(parziali: 26-3; 39-8; 59-12)

Tabellino PFV: Rigolone; Monaco; Stile 14; Bari S. 4; Lahmidi 28; Alilou 22; Triberti 4; Ferraris 2; Lombardi. All.re Davide Simone

Nel recupero della 5^ giornata del girone A di qualificazione, rinviata il 18 dicembre scorso per indisponibilità della squadra ospite, le giovanissime under 13 della PFV si sono imposte con bella autorità sul Basket Castellamonte per 74-19, fra le mura di casa del Palapiacco.

Va detto subito, peraltro, che la squadra ospite è al suo primo campionato in senso assoluto, mentre le giovani vercellesi del 2010 possono vantare la precedente esperienza dello scorso anno, insieme alle compagne del 2009, sempre nel campionato under 13, e la differenza si è vista sin dalle prime battute: infatti il primo periodo si concludeva 26-3 per la PFV ed, a questo livello, i giochi apparivano fatti già al 10’.

Approfittando di questo vantaggio coach Davide Simone poteva ruotare a piacimento tutte le giocatrici che avevano risposto “presente” alla prima convocazione del 2023 (per la verità solo 9), ottenendo buone risposte da tutte.

A metà gara il punteggio era di 39-8 e pur schierando in campo, nel secondo tempo, quintetti composti in prevalenza di “nuove entrate” di quest’anno, il ritmo non calava mai (59-12 al 30’) sino al +55 finale.

In grande spolvero Yasmin Lahmidi, 28 punti, Awa Alilou con 22, ed una delle esordienti di questa stagione Elisa Stile (14) le quali, con la loro determinazione hanno trascinato le compagne Bari, Triberti, Ferraris, Monaco, Rigolone e Lombardi (queste ultime quattro alle prime esperienze aloro volta) a disputare una gara sicuramente positiva.

Ora le under 13 PFV sono attese domenica 22 gennaio alle ore 11,00 dal B.C. Novara al Pala Don Bosco per una sorta di mini derby che potrà dire molto sulle reali ambizioni della squadra vercellese.