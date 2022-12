Engas Hockey Vercelli: pareggio casalingo (4-4) con Ubrocker Bassano nell'ultima di andata di regular season

Engas Hockey Vercelli chiude il girone di andata della stagione regolare di A1 con un pareggio casalingo, per 4-4, con Ubroker Bassano. Risultato un po’ stretto per quanto visto in tre quarti di partita, dopo un primo tempo chiuso in meritato doppio vantaggio, figlio di una bella reazione dopo essere andati sotto di una rete. Nel secondo, il Bassano riesce a venire fuori alla distanza, anche complice un calo fisico di HV. D’altronde, le condizioni sono le medesime viste in WSE Cup con tanti impegni di qualità ravvicinati, l’infortunio di Oruste e un cambio in meno.

HV resta ottava in classifica generale con 18 punti, ora c’è la sosta per le festività natalizie: s i torna in pista subito dopo con un uno-due tosto. Prima, sabato 7 gennaio, ancora in casa: ospite Edilfox Grosseto (che chiude il girone di andata seconda dietro al Trissino), via alle 20.45. Poi, mercoledì 11 gennaio, sempre alle 20.45, l'impegnativo quarto di finale di Coppa Italia a gara unica in trasferta a Trissino.

Merita un cenno ad hoc il saluto riservato dal Palapregnolato a fine partita a Matteo Brusa che lascerà la squadra col mercato di gennaio. Cori e uno striscione per un giocatore artefice e protagonista, con spunti di classe e determinanti, della storia della società fin dalla sua fondazione 4 anni fa. Un ruolo sempre di primo piano, il suo, nelle vittorie dalla B alla A1, come uomo squadra e persona dall’elevato spessore umano fuori dalla pista.

Primo tempo : il Bassano comincia subito in modo deciso imbastendo azioni. Le prime iniziative pericolose di HV giungono dopo un paio di minuti di gioco, con Canet dalla destra e poi Tataranni dalla sinistra, entrambe in contropiede. A seguire, Verona para di casco su Muglia e poi Scuccato coglie un palo per i veneti. Al sesto minuto, Muglia porta il Bassano in vantaggio, complice un’ingenuità della difesa vercellese che lo lascia solo. Immediatamente dopo, Tataranni viene atterrato in area: è rigore. Il capitano lo batte, Da Silva para, ma il numero 8 di HV è lesto ad avventarsi sulla ribattuta e a schiaffare con forza la pallina in rete per l’1-1. A seguire, bella combinazione Coy-Amato per il Bassano, con Verona a chiudere sulla conclusione del secondo. Due minuti dopo, HV va in vantaggio con una ripartenza condotta sulla sinistra da Tataranni che serve un assist delizioso per Canet, appostato dalla parte opposta: lo spagnolo insacca il 2-1. All’undicesimo, dopo qualche iniziativa degli ospiti, ancora Canet va in gol, stavolta da vie centrali, ma sempre su assist di Tataranni, a sua volta servito da Neves: siamo 3-1. Quando mancano dieci minuti al termine della frazione, Zucchetti impegna Da Silva con un’azione personale. Tataranni si segnala per un ottimo intervento difensivo a chiudere un contropiede avversario. Sempre il materano, poi, recupera palla in difesa e percorre tutta la fascia sinistra per poi passare a Neves che non riesce nel far gol. Per il Bassano, Coy porta insidia dalla fascia sinistra con un tiro dalla tre quarti su cui Verona para. HV fa girare palla e si propone ma, su una ripartenza, ancora Coy è pericoloso. Al ventiduesimo, lo stesso Coy accorcia le distanze da lontano, stavolta tirando dalla destra. Sul termine del tempo, due occasioni per parte: prima un taglio di Canet in area e poi un tiro di Geremia sotto porta, sventato da Verona. Quando mancano solo diciannove secondi alla prima sirena, il Vercelli si riporta sul +2: il gol è frutto dell’ennesima pregevole intesa fra Canet e Tataranni. Lo spagnolo conduce il contropiede sulla fascia destra e serve dalla parte opposta il proprio capitano che realizza il 4-2 su cui si va a riposo.

Secondo tempo : ripartenza vivace di ambo le compagini, di cui segnaliamo una chance a testa, di Muglia per i rossogialli e di Zucchetti per i nerogialloverdi. Bassano pressa, ma HV continua ad attaccare: al sesto grande occasione, nell’ambito della stessa azione, prima per Neves e poi per Zucchetti. Su un break, buon tandem Coy a servire Geremia, Verona para. Poi, con una reazione fulminea, Da Silva nega a Zucchiatti, a tu per tu con lui, la rete. Al decimo, Coy in azione solitaria sulla fascia sinistra colpisce un palo per i veneti. Ospiti che si fanno più presenti in area avversaria con il passare dei minuti, infatti si portano a una sola rete di distanza al sedicesimo con una bella iniziativa di Amato che, dalla destra, infila l’angolino alle spalle di Verona. A seguire, una combinazione Canet-Zucchiatti esce di poco alla sinistra di Da Silva. Dopo un tentativo di Coy, bella ripartenza corale di HV conclusa da un tiro non fortunato di Canet. Ancora HV con Zucchetti-Tataranni e Da Silva ad opporsi di casco. Sul versante opposto, Verona dice di no a Muglia. A tre minuti al termine, Tataranni viene sanzionato con un cartellino blu per un intervento su Coy. Muglia batte il tiro diretto che realizza dopo una serie di finte. Siamo pari: 4-4. Passano due minuti infuocati con iniziative di ambo le compagini, poi, quando manca poco più di un primo al termine, Pozzato viene punito con un cartellino blu per un fallo da dietro su Zucchetti. Diogo Neves batte il tiro ad uno, Da Silva si stende e para. HV ci prova fino all’ultimo possesso palla in cui imbastisce un’iniziativa d’insieme, conclusa con una bomba di Zucchiatti su cui ancora il portiere del Bassano dice di no. Negli ultimissimi secondi tenta Canet, ma niente cambia: il match si conclude sul 4 pari.

TABELLINO

Formazioni. Engas Hockey Vercelli: 85 Verona in porta, 3 Brusa, 7 Oruste, 8 Tataranni (C) 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Loguercio, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa. Allenatore : Roberto Crudeli Ubrocker Bassano : 32 Da Silva fra i pali, 4 Sgaria, 5 Pozzato, 7 Baggio, 9 Muglia, 20 Geremia, 23 Coy, 58 Scuccato, 11 Bertuzzo Allenatore : Miguel Viterbo Neves

Arbitri: Alessandro Eccelsi e Simone Brambilla

RETI: 1°T - 19’28 Muglia (Bassano) 0-1; -18’56 Tataranni (HV) 1-1; -16’21 Canet (HV) 2-1; -14’50 Canet (HV) 3-1; -3’55 Coy (Bassano) 3-2; -0’19” Tataranni (HV) 4-2 2°T -9’47 Amato (Bassano) 4-3; -2’58 Muglia (Bassano) 4-4