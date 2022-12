Con i fondi del Distretto del Commercio Gattinara riqualifica i portici

Il Comune di Gattinara è stato ammesso a beneficiare di un finanziamento regionale di 292mila euro per attività di promozione del Distretto Urbano del Commercio e si prepara ad avviare un importante intervento di riqualificazione dei portici cittadini che prevede la tinteggiatura e un nuovo sistema illuminotecnico per valorizzarli.

A darne notizia sono il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione.

«Grazie ad un Bando della Regione Piemonte a cui abbiamo partecipato – spiega Baglione – è arrivato in anticipo il regalo di Natale per la nostra città: oltre 292mila euro a fondo perduto per sostenere i progetti legati al Distretto del Commercio. Un grande risultato frutto del lavoro di squadra tra persone ed enti che porterà con sé progetti ed idee innovative per la nostra città e il nostro territorio. Siamo veramente contenti, il lavoro e l’impegno comune portano sempre a grandi risultati!».

Casazza, evidenzia che «con la parte del finanziamento in conto capitale, pari a circa 250mila euro, sarà effettuata la riqualificazione dei portici, dando lustro e slancio ulteriore all’intera città e valorizzando le attività commerciali che si affacciano sui corsi principali. Significa soprattutto contribuire a rendere Gattinara più bella rilanciando il piccolo commercio nell’intera zona. In tale contesto è prevista anche la posa di nuovi elementi di arredo urbano».

Con la parte corrente saranno effettuate azioni di marketing territoriale e corsi di formazione, inoltre, sarà emanato un bando dedicato ai commercianti per sostenere con contributi a fondo perduto i loro investimenti.

«Un grazie agli Uffici comunali che hanno lavorato in modo corale, coordinati dal manager di Distretto, per ottenere questo importante risultato e ad Ascom partner principale nello sviluppo dei progetti – conclude Casazza – Il Duc rappresenta uno strumento di sostegno per interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla promozione non solo del commercio, ma anche del nostro territorio».