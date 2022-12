Il Leone d'argento a Gianmario Comi

Vercelli, giovedì 15 dicembre, ore 20. Nella sala ospitality del Modo Hotel il presidente del Panathlon Club di Vercelli Agostino Gabotti annuncia ad autorità, giornalisti, soci, ospiti, rappresentanti della società Pro Vercelli ed amici della consueta conviviale di dicembre del club degli sportivi:

“…Con 155 punti, a vincere è uno dei più prolifici e costanti attaccanti che la Pro Vercelli abbia mai avuto nel dopoguerra: Gianmario Comi si è aggiudicato il Leone d’Argento-Panathlon 2021-22, riconoscimento che tutti i giornalisti e gli addetti ai lavori e i soci del nostro Club che seguono la Pro Vercelli, tributano da 24 anni, tramite votazione, al migliore giocatore in Casacca Bianca!”.

Per Comi, già classificatosi 3° nell’edizione 2020-21, alle spalle di Saro e Hristov, vincere non è stato facile: lo testimonia l’esiguo distacco con il 2° classificato il giovane portiere Matteo Rizzo (135 punti) e con l’attaccante Matteo Della Morte (110 punti). Il “Premio della Critica giornalistica sportiva”, patrocinato, oltre che dal Panathlon dalla collana Grande Album della Pro Vercelli e materializzato nella elegantissima e preziosa statuetta rampante d’argento della mascotte Eusebio va dunque al talentuoso (ed estroverso) 30enne attaccante nato a Torino, il 5 marzo del 1992 (qui ritratto nello scatto del fotografo Marco Lussoso, cortesia FC Pro Vercelli 1892), capace di segnare 10 gol (1 solo su rigore) nelle 36 partite di campionato della Pro 21-22 (12 nella stagione 20-21), dimostrando di essere sempre determinante anche nell’ispirazione e carattere di gioco dei suoi compagni, nonché di andare “a due cifre” in due stagioni consecutive di Serie C.

Figlio d’arte (suo papà Antonio indossò le maglie Torino, Roma e Como), nella stagione attuale ‘22-23 Gianmario Comi ha già realizzato 6 gol e l’augurio è che possa superare il proprio record personale in casacca bianca (e di carriera).

Dopo aver indossato le casacche di Torino e Milan (giovanili), di Reggina, Novara, Lanciano, Avellino, Livorno, Carpi, Pro, Vicenza e ancora Pro, Comi (1,87 per 79 chili di peso forma) arrivò in via Massaua per la prima volta, a disposizione del tecnico Moreno Longo, lunedì 9 gennaio 2017, data fissata per la ripresa allenamenti. Ha esordito in maglia bianca nella Serie B ConTe.it 2016/17 alla 23.a giornata (2.a di ritorno) PRO VERCELLI-TRAPANI 1-3, giocata sabato 28 gennaio 2017. In carriera è stato Capocannoniere del Campionato Primavera col Milan 2011-12, ha esordito nella Nazionale Italiana Under 21 (quando il neo Gigi Di Biagio ereditò la panchina degli Azzurrini da Devis Mangia) a Senec, il 14 agosto 2013 in Slovacchia-Italia 4-1, subentrando al 72' al posto ad un certo “Gallo” Belotti. In campo, tra gli altri, Politano, Biraghi e Baselli, ma anche quello che sarebbe diventato suo compagno di squadra: Leonardo Gatto (MVP di Mantova-Pro Vercelli 3-3 di domenica scorsa, autore di una preziosa doppietta); in panchina ragazzi del calibro di: Benassi, Pigliacelli (Leone d’Argento 2015-16), Masi (attuale capitano dei Leoni), il futuro Campione d’Europa Di Lorenzo (al pari di Belotti). Il 6 marzo Gianmario 2014 prese inoltre parte a uno stage con la Nazionale maggiore, del ct Cesare Prandelli.

Il simpatico Felino vanta nel suo Albo d’Oro nomi del calibro di Vives, Pigliacelli, Fabbrini, D’Agostino, Garlini, Mirabelli, Marchetti, Castagnone, Egbedi, Carrera, Tozzi Borsoi, Chiaretti (2 volte), Ranellucci, Andreini, Marconi, Valentini, Marchi (2 volte), Germano, Morra, Rosso e Saro. Ma anche il Pubblico del Piola, nella edizione 2002-03. Come è noto, oltre al presidente e i cosi del Panathlon Club, hanno avuto accesso alle votazioni giornalisti e fotografi con le Bianche Casacche nel cuore. Al primo giocatore indicato sono andati come al solito 10 punti, al secondo 7, al terzo 5. I voti, computati, hanno quindi decretato il terzetto vincente. A seguire, il dettagliato Albo d’Oro della Manifestazione.