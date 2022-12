Morto il medico aggredito a colpi di machete

Non ce l'ha fatta Giorgio Falcetto, il chirurgo biellese, 76enne, che ieri martedì 13 dicembre era stato colpito alla testa con un' accetta fuori dal Policlinico di San Donato.

Il medico, in pensione, continuava a lavorare all’ospedale Policlinico di San Donato, alle porte di Milano e dopo l'aggressione era stato ricoverato al San Raffaele in condizioni gravissime ed era stato messo in coma farmacologico.

Falcetto, impegnato in politica con la Lega, era stato consigliere comunale a Biella ed era molto noto anche nel vercellese, dove aveva lavorato come direttore di alcuni poliambulatori a Gattinara e in bassa Valsesia.

L'aggressore, dopo una breve fuga, era stato fermato nella serata di martedì dopo una breve indagine dei carabinieri.