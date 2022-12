Medico biellese ferito a colpi di machete, sconcerto nel vercellese

Sta destando sconcerto anche nel vercellese l'aggressione di cui è rimasto vittima il chirurgo biellese Giorgio Falcetto, 76 anni.

Il professionista è stato ferito con un machete nel parcheggio del Policlinico di San Donato, fuori Milano. È accaduto intorno alle 10 di questa mattina, 13 dicembre.

Il dottor Giorgio Falcetto, da un po' di anni in pensione, è stato impegnato in politica con la Lega e, nel vercellese, è stato direttore sanitario di un poliambulatorio a Gattinara.

La notizia dell'aggressione è stata subito rilanciata da testate nazionali e locali. Non è ancora stato chiarito cosa sia effettivamente successo ma, stando alle prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe scaturita per motivi di viabilità. Il medico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, in gravi condizioni. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che sono sulle tracce del responsabile.