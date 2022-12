“Costruire orizzonti di pace”: questo il titolo dell'incontro organizzato da Unione Popolare in programma giovedì 15 dicembre, ore 18, al Circolino dell'Isola, in via Trieste 2.

Intervengono don Renato Sacco, di Pax Christi, Yana Chiara Ehm, presidente dell'associazione ManifestA, Simona Suriano, vice presidente associazione ManifestA.

Durante l'incontro verrà presentata l'associazione ManfestA.