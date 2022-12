Al Civico convegno su Giulio Pastore a 120 anni dalla nascita

E' dedicato alla figura e all'opera di Giulio Pastore, ministro e fondatore della Cisl, il convegno “L'uomo nuovo”, organizzato dalla Cisl Piemonte Orientale e dalla Fondazione Giulio Pastore, che si terrà domani, martedì 6 dicembre al Teatro Civico a partire dalle 9,30.

Tutti di primo piano i relatori attesi alla giornata: dopo il saluto di Elena Ugazio, segretaria generale dell’Ust Cisl Piemonte Orientale, interverranno Aldo Carrera (presidente della Fondazione Carrera), Piercirio Galeone (direttore Ifel, Fondazione Anci), Gianfranco Astori (consigliere per l’informazione e alla partecipazione sociale della Presidenza della Repubblica). Concluderà il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

«Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa, a 120 anni dalla nascita del fondatore della Cisl – spiega la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio – perché riteniamo che le sue proposte, le sue idee e il suo insegnamento siano ancora attuali. I valori che ci ha trasmesso sono per noi della Cisl punti di riferimento fondamentali nell’attività sindacale quotidiana. Pastore ha messo al centro del suo agire il lavoro, la dignità della persona e la crescita del territorio, ponendo a fondamento della sua azione sindacale e politica il tema della formazione e in particolar modo dei giovani. La persona, oggi come allora, è al centro del nostro impegno».