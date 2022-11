Pallacanestro Femminile Vercelli, risultati delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 14 -

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 2^ giornata di andata

Sabato 19 novembre 2022 a Venaria– Pal. Sport Club - ore 16,45

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 78-19

(parziali: 26-2; 50-3; 67-6;)

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Panelli 9; Trotti 2; Zannini; Lahmidi 2; Fall Awa; Mura 1; Stacchini 2; Bari 1.; Ferla; Follia 2; Triberti.. All.re Davide Simone..

Le under 14 della PFV tornano da Venaria con un pesante passivo sulle spalle, sconfitte per 78-19 dal Basket Venaria che è apparsa squadra certamente molto più avanti nella preparazione e più strutturata.

Le giovani agli ordini di Davide Simone hanno fatto quello che è nelle loro attuali possibilità, ossia poco, un po’ anche perché costrette ad allenarsi spesso in palestre piccole e non troppo adatte al basket, cosicché non possono acquisire la consuetudine a giocare in impianti grandi, come per esempio quello di Venaria, pagando oltre al divario tecnico – evidentissimo - anche la disabitudine al campo lungo.

Le padrone di casa ne hanno certamente approfittato, chiudendo sul 26-2 già il primo quarto, con le vercellesi quasi a litigare con il canestro. Nel secondo periodo queste ultime riuscivano a fare addirittura peggio, mettendo a segno un solo punto nei 10’: 50-3 all’intervallo. Nel terzo quarto di gioco Venaria spingeva ancora, nonostante il risultato fosse saldamente a suo favore, ed al 30’ il punteggio era 67-6, con la PFV che segnava tre punti. Poi qualcuno in casa Basket Venaria deve aver pensato che forse non era proprio il caso di maramaldeggiare contro le giovani vercellesi ed allora l’ultimo quarto vedeva in campo due quintetti più equilibrati, cosicché la PFV se lo aggiudicava 11-13, e chiudeva l’incontro sul 78-19.

Una buona esperienza tutto sommato, utile per cercare la strada del miglioramento in casa PFV Under 14 e limare questi passivi per il futuro.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

6^ GIORNATA – di andata

Sabato 19 novembre 2022 – a Vercelli – Palestra Scuola Media Pertini – ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Lapolismile Torino 33-72

(parziali: 6-21, 17-34; 19-57)

Tabellino PFV: Dipace 2; Cavalli 7; Torazzo; Francese 3; Dikrane 1; Haxhiasi 2; Prinetti 18, Fall D. ; Balzaretti; Galbiati.. All.re: Gianfranco Anastasio.

Sconfitta casalinga per la Under 15 della PFV per 33-72 nel sesto turno del girone di qualificazione, rimediata da Lapolismile Torino, la società che detiene il titolo regionale di categoria e che nei precedenti incontri ha rifilato scarti molto più pesanti a tutte le altre squadre sinora incontrate.

La giovane squadra di Anastasio (integrata nell’occasione con la 2009 Galbiati al suo esordio assoluto sul parquet e dalla 2010 Balzaretti) si è battuta con onore e impegno, offrendo agli appassionati presenti una buonissima prestazione tenuto conto del forte avversario che aveva di fronte.

Tanto da far dichiarare al V. Presidente Roberto Cavallaro, sempre avaro negli elogi:” Lapolismile è la squadra campione in carica regionale. Avrei fatto la firma, prima della partita, per un risultato e – soprattutto – una prestazione del genere. Guardate gli scarti dati alle altre squadre e vi renderete conto che oggi abbiamo fatto un’ottima partita”.

Effettivamente il gruppo U15 della PFV si sta confermando a buon livello sotto il profilo delle prestazioni, anche se il risultato numerico non sempre le sorride perché fatica molto in attacco, e la prova contro Lapolismile, nonostante i 39 punti di scarto ne è paradossalmente la prova.

La gara è cominciata, ovviamente con il dominio delle torinesi che nel 1° quarto già erano avanti 6-21. Nel secondo, invece, la PFV teneva botta (11-13) ed a metà partita le squadre erano sul 17-34. Nel terzo periodo, però, arrivava la “bambola” per le vercellesi: 2-23, per il 19-57 totale al 30’ e tutti casa, con un ininfluente ultimo quarto, in realtà equilibrato, in cui le ospiti incrementavano lo score finale di un solo punto.

Campionato Under 17

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 3^ giornata di andata

Domenica 20 novembre 2022 - a Biella Pala Don Bosco – ore 11,00

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 46-64

(parziali: 12-20; 14-35; 35-49)

Tabellino PFV: Giorgi 8; Nicolotti; Pintonello E.; Rizzato 12; Cafasso; Matteja 17; Dikrane 2; Dipace 12; Prinetti 7; Barbero 2; Francese; Giuliani 4. All.re Javier Adipe Alsina.

Bel colpo dell’Under 17 della PFV che – nella terza giornata del girone di qualificazione – è andata a vincere con merito sul campo del Basket Femminile Biellese per 46-64.

Le ragazze di Javier Adipe Alsina hanno disputato una buona gara, con una certa autorità, imponendo da subito il proprio gioco e mettendo a segno numerose azioni in velocità, frutto dei rimbalzi difensivi catturati e trasformati in contropiede, ma anche di un buon giro palla in attacco, alla ricerca del giusto tiro.

Sin dal primo quarto le vercellesi / ciglianesi /saluggesi erano brave a portarsi in vantaggio (12-20 al 10’) per poi piazzare un perentorio 2-15 nel secondo periodo, grazie ad un’ottima difesa, che consentiva loro di chiudere avanti sul 14-35 all’intervallo lungo ed ipotecare la vittoria finale.

Nella ripresa si registrava la prevedibile reazione biellese che, al 30’, portava le padrone di casa ad una parziale rimonta di 1/3 dello svantaggio, da -21 a – 14 sul 34-49, tanto da creare qualche preoccupazione in casa vercellese.

Nell’ultima frazione di gioco, però, nonostante la stanchezza cominciasse ad affiorare tra le ospiti che avevano speso molto, queste riuscivano a tenere a bada i tentativi di rientro in partita delle avversarie e, con un ultimo colpo di reni, ad allungare il proprio vantaggio sino al 46-64 finale, che ottenuto a Biella è stato sicuramente un ottimo risultato.

Con questa bella vittoria la PFV under 17 resta in piena corsa per la qualificazione alla seconda fase, nell’ attesa del prossimo incontro che la vedrà opposta sabato 26.11.2022 alle ore 15,00 ad Alice Castello (dunque in casa) alla Lettera 22 di Ivrea.