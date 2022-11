Cigliano - con la sua biblioteca - si aggiudica il titolo di Città che legge

Il Centro per il libro e la lettura ha pubblicato l'elenco delle città italiane – non importa se piccole o grandi - impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

Tra le città che hanno ottenuto questo importante riconoscimento c'è Cigliano e quindi c'è – soprattutto – la Biblioteca di Cigliano, sulla cui pagina facebook si legge:

Cigliano si aggiudica la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Il comune, infatti, soddisfa tutti i requisiti richiesti dal Centro per il libro e la lettura, ovvero: la presenza di una o più biblioteche di pubblica lettura regolarmente aperta/e e funzionante/i, la presenza di una o più librerie/punti vendita di libri sul territorio, la partecipazione dell’Amministrazione comunale e/o di scuole, biblioteche, librerie, associazioni gravanti sul territorio comunale ad uno dei progetti nazionali del Centro (Libriamoci o Il Maggio dei Libri), l’esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni, ecc.

Cigliano soddisfa anche il requisito inserito quest’anno, ovvero la presenza di un Patto locale per la lettura.

Da qui la qualifica di “Città che legge”. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Questo invece il comunicato del Comune: Una grande soddisfazione!! Un grande ringraziamento al personale dell'area servizi generali che ha permesso questo riconoscimento, una squadra che funziona quando si lavora con entusiasmo. Partendo da un'indirizzo da parte della giunta che ha da sempre pensato che Cigliano meritasse questa certificazione, insieme alle associazioni vitatre, sogni scalzi ed all'istituto comprensivo che hanno condiviso l'iniziativa sottoscrivendo un patto di lettura. Grazie a tutti, ultimo ma non meno importante al nostro assessore alla cultura Laura Bollea.