La musica organistica nelle chiese di Vercelli e della Bassa

Un folto gruppo di appassionati della musica organistica ha compiuto un viaggio attraverso diverse chiese di Vercelli e della bassa vercellese durante il quale l’infaticabile cicerone Flavio Ardissone non ha mancato nel suo solito stile di svelare il dietro le quinte di questi maestosi strumenti storici.

Sono state due ricche giornate che hanno permesso ai partecipanti di conoscere realtà per lo più sconosciute e che hanno avuto come intermezzo una visita a Pierino Bersano che ha dedicato tantissimi anni della sua ormai quasi centenaria vita in qualità di organista titolare della parrocchia di Tricerro.

Il tutto si è tradotto nella realizzazione di un bellissimo docufilm arricchito dalle foto di Alberto Cantarella e Maurizio Micheletti nonché dai video di Andrea March

Ma non è detto che stia già bollendo in pentola un’altra uscita alla riscoperta degli organi del Monferrato come promesso da Gianni Manachino e… sempre a bordo dei veicoli storici di Peter Adami.