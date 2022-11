Al "Tempo di un caffè" si parla del Trofeo Bertinetti

E' stato dedicato all'imminente Trofeo Bertinetti l'appuntamento di venerdì mattina della rassegna "Tempo di un caffè", organizzato dall'assessore Gianna Baucero nella Biblioteca di via Galileo Ferraris.

Sara Cometti, camionessa di scherma e vincitrice della medaglia d'argento nella prova di squadra ai Giochi Olimpidi di Atlanta, ha dedicato il suo intervento alla storia del prestigioso Trofeo Bertinetti che, proprio domani, vedrà le nazionali femminili di Italia, Romania, Svizzera e Ungheria contendersi la prestigiosa Statua del Generale e la spada d'oro del Panathlon.

leggi anche: TROFEO BERTINETTI, 55° EDIZIONE

Un'occasione per sccoprire la storia della competeizione che ha portato a Vercelli i campioni della scherma mondiale. Nell'edizione 2022, a guidare le azzurre, sarà la schermitrice di casa, Federica Isola, alla ricerca del bis dopo il successo - personale come migliore atleta e di squadra come vincitrice - della passata edizione.