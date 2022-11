Subappalto a una società controllata dalla 'Ndrangheta: azienda vercellese “commissariata" per un anno

Un subappalto relativo a "servizi di trasporto e di altro genere", concesso a una società ritenuta riconducibile a un imprenditore condannato in via definitiva per 'ndrangheta, costa un anno di amministrazione giudiziaria alla ditta valsesiana Bertini, di Alagna, vincitrice di una gara da oltre 15 milioni e mezzo bandita da So.Ge.Mi. e relativa ai lavori di realizzazione della nuova piattaforma logistica all'interno dell'Ortomercato di Milano.

La misura di prevenzione emessa dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano prevede la nomina di due amministratori giudiziari che avranno sostanzialmente il compito di vagliare e bonificare i rapporti della società edile con i suoi fornitori. Tra questi un'azienda, che aveva ottenuto un sub appalto da 1,2 milioni, finita nel mirino della Dda di Milano che sarebbe stata amministrata da un uomo già condannato nel 2013 in via definitiva per l’affiliazione alla locale di ‘Ndrangheta di Volpiano.

Sebbene nessuno degli amministratori della società vercellese sia indagato e la misure del Tribunale di Milano abbia un carattere preventivo e non punitivo, la notizia, rimbalzata nel vercellese attraverso agenzie e organi di stampa nazionali, ha destato un certo clamore, soprattutto nel mondo politico. La Bertini è un colosso del settore edile e ha lavorato in moltissimi cantieri del territorio, realizzando anche numerosi interventi nel post alluvione del 2000 e vedendosi recentemente rinnovato, non senza qualche polemica, un importante incarico per la manutenzione delle strade provinciali.