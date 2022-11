Rices: a un certo punto arriva il buio...

Niente da fare per i Rices Vercelli impegnati al Palapiacco contro il Reba Basket Torino, una delle formazioni più forti e quotate – meglio di loro solo il 5 Pari Torino e il Borgomanero - del girone B (campionato serie C Silver): 42 a 71 il punteggio finale.

Nel primo quarto e per gran parte del secondo, la squadra di Galdi – priva dell'apporto di Liberali – ha giocato alla pari contro un avversario coriaceo.

Addirittura il primo quarto, se i Rices non avessero insistito con alcuni tiri da tre azzardati, avrebbero potuto chiuderlo con un parziale a favore. Belli comunque i canestri di Chiantaretto (da 3), di Gagnone (9 a 7) e Cattaneo (11-10). Gli ospiti raggiungevano la parità su tiro libero.

Nel secondo quarto, accelerata degli ospiti, con i Rices in difficoltà ma comunque in partita: 13 a 19 e poi 15 a 19 a due minuti dal termine. A -4 si è ancora in partita, no? E invece ecco che arriva il buio, ma buio tanto: da 15 a 19 a 15 a 25 nell'arco di pochi secondi, con errori a ripetizione, e il secondo quarto che si chiude col punteggio di 17 a 28 (parziale 6 a 17).

Senza storia il terzo quarto, 14 a 25 il parziale, con Galdi che si è sgolato per i troppi errori, e l'ultimo quarto, 11 a 18, con il punteggio finale di 42 a 71.

Alla vigilia, 29 punti di differenza potevano essere un pronostico sensato, tenendo conto dell'assenza di Liberali. Ma rivedendo la gara no, perché fino a un certo punto (primo e secondo quarto eccetto la fine) la squadra ha tenuto ma poi c'è stato un crollo, più mentale che tecnico-tattico, che ha compromesso anche la speranza di una sconfitta con un passivo meno pesante.

Insomma, gli ospiti hanno vinto facile: alla loro bravura si è aggiunta la serata no (come accaduto a Biella) di parecchi singoli con la maglia dei Rices

Prossimo appuntamento, sabato prossimo a Novara, derby contro il Collage.

(In attesa di tabellino.)