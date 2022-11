La Formula 1 va a scuola

SANTHIA’ – E’ stata una mattinata particolare quella di mercoledì 9

novembre per gli alunni delle classi 3°, 4° e 5° sezione Meccanica e

Meccatronica dell’ITIS “Galileo Galileo”: insieme ai loro insegnanti,

infatti, hanno ricevuto la visita di alcuni esperti della Motorsport

Technical school di Monza, la prima scuola di formazione in Italia per

meccanici ed ingegneri nel settore motorsport, con sedi a Lesmo e

presso l’autodromo di Monza.

Dalle 10,30 alle 13 infatti, nell’aula

magna dell’ITIS “Galileo Galilei” di Santhià si è svolta una mattinata

di orientamento voluta ed organizzata dall’amministrazione comunale in

collaborazione con la scuola stessa, rivolta agli allievi più grandi,

in tutto una quarantina di ragazzi: è stata l’occasione, questa, per i

ragazzi per conoscere le attività post diploma che la Motorsport offre

e per conoscere anche Ivano Barletta, già telaista presso il reparto

corse di Ferrari e in seguito capo macchina della Ferrari F1 di

Michael Schumacher, cosa questa che ha suscitato ancor di più

l’entusiasmo dei ragazzi.

Al termine dell’incontro gli studenti hanno

potuto ammirare e toccare con mano una motocicletta “preparata da

corsa” proprio dagli esperti della MTS messa a disposizione per loro

direttamente all’interno dell’aula magna, ponendo tante domande ai

meccanici e a due ex allievi della MTS, che oggi stanno già

collaborando in team ufficiali di Motociclismo e Formula

1.

“Ringraziamo Claudio Pastoris, nostro concittadino ed ex AD della

Sparco Spa, che ci ha messi in contatto con questa interessante realtà

- commenta l’assessore Ferragatta - per questa amministrazione è

fondamentale il futuro dei nostri ragazzi, ecco perché ci siamo messi

in contatto con la scuola sin dai primi giorni di settembre per

organizzare questa interessante mattinata di orientamento, al fine di

mostrare ai ragazzi alcuni sbocchi lavorativi e di approfondimento

accademico post diploma; cercheremo altri spunti simili per continuare

queste attività di orientamento e di contatti con il mondo del

lavoro”.