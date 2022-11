Rices, sconfitta che brucia

VERRONE - A 11 minuti e 59 secondi dal termine ecco il canestro della speranza: un tiro da tre di Agoglia porta a 16 le lunghezze che i Rices dovrebbero recuperare (siamo infatti 64 a 48) negli ultimi secondi del terzo quarto e nell'ultimo, decisivo quarto. E invece da quel momento cala la notte. Passaggi anche elementari sbagliati, palle perse, imprecisione sotto canestro: alla fine il Biella Next dilaga e vince sfiorando addirittura quota cento: 98 per i padroni di casa, 60 per la squadra allenata da Galdi.

È vero, anche nel primo e secondo quarto i Rices avevano faticato. Dopo una partenza razzo (canestri di Gagnone e Liberali) il Biella Next recuperava e passava in vantaggio per restarci, sempre, costringendo i vercellesi alla rincorsa: 25 a 10 il parziale del primo quarto. Meglio il secondo (46 a 35, con un parziale di 21 per il Next Biella e 20 per i Rices) ma la gara era segnata. Con un Chianteretto che ha giocato nonostante i postumi (evidenti) di un infortunio, con un Liberati che si è fatto male a gara in corso e con un arbitraggio piuttosto casalingo (mai successo, quest'anno) c'era poco da fare. Per Squizzato (autore di 33 punti) e compagnia è stata una passeggiata stravincere nell'ultimo, incredibile (incredibile sopratutto per il coach Antonio Galdi) quarto. Sicuramente i dieci minuti peggiori dall'inizio dell'anno.

Certo: con un Chiantaretto e un Liberali che giocano al di sotto dei loro standard causa infortuni è dura per i Rices di quest'anno.

La brutta figura dell'ultimo quarto e del punteggio finale comunque resta. Peccato, perché la squadra stava dando segni di vitalità, migliorando di prestazione in prestazione. Verrone amara, insomma, e tanto.

Biella Next 98 – Rices Vercelli 60

Rices: Chiantaretto (8), Liberali (11), Gagnone (10), Vercellone (4), Sow (8), Agoglia (7), Cattaneo (2), El Hammani (5), Skilja (2), Conte (1), Volpe, Adylosa (2).



Coach: Antonio Galdi

Vice: Max Acquadro