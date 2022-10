Si schianta contro un palo dell'illuminazione. Incidente ai Cappuccini

Incidente, nella tarda serata di martedì, al rione Cappuccini. Intorno alle ore 23, 30 la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta in via Carrozzino, all'altezza del civico 17, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura, che ha terminato il suo percorso contro un palo dell'illuminazione pubblica.

L'intervento è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata, mentre l'unica persona coinvolta è la sola occupante della vettura che è stata trasportata all'ospedale dai sanitari per un controllo.

Sul posto, oltre al 118, anchei i carabinieri. L'intervento è proseguito ben oltre la mezzanotte.