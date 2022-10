Investita dal rimorchio di un trattore, anziana perde la vita

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30

E' avvenuto in via Rovasenda, in un deposito adibito a ospitare mezzi agricoli, il tragico incidente costato la vita a una donna di 82 anni di Gattinara. Nel corso delle ore, tuttavia, le forze dell'ordine hanno potuto ricostruire in modo più dettagliato l'accaduto.

Alla guida del trattore che, spostando un rimorchio ha investito l'anziana, c'era il figlio 59enne che non si è accorto della presenza della madre, colpendola durante una manovra del mezzo.

E' stato lui a prestare i primi soccorsi, caricando in auto la donna per riportarla a casa, nel centro della cittadina. Intanto sarebbero stati chiamati i soccorsi. Le condizioni della ferita, però sono precipitate all'improvviso: quando il personale del 118 l'ha presa in carico, le condizioni dell'anziana sono parse gravissime e, nonostante gli sforzi del personale medico e sanitario, la donna è morta poco dopo la presa in carico.

ORE 13,50

Non ce l'ha fatta la donna investita dal rimorchio di un mezzo agricolo, a Gattinara.

Soccorsa dal personale del 118, l'anziana, 82 anni, è spirata per i gravi traumi riportati nell'incidente nel tragitto verso l'ospedale.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni, alla guida del trattore che trainava il rimorchio ci sarebbe stato il figlio della vittima.