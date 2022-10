Le pagelle della Pro Vercelli che ha sconfitto il Piacenza

RIZZO: 6,5

Un paio di piccole disattenzioni (un'uscita avventata e soprattutto un disimpegno corto, con Saco che ci ha messo una pezza) ma una grande parata in tuffo per dire no all'unica occasione pericolosa creata da Piacenza.

IEZZI: 8

Straordinaria prestazione di tutto il reparto difensivo. La sua prestazione è straordinaria virgola qualcosa in più.

CRISTINI: 7,5

Sempre pronto a chiudere e, anche, a dirigere il traffico.

PERROTTA: 7,5t

La marcatura asfissiante è la sua specialità. Ma oggi ha giocato anche con personalità.

MACCHIONI: 7,5

Sempre attento nel chiudere, bravo nel proporsi (ottima l'intesi con Iotti nella catena di sinistra).



SACO: 7,5

Oltre alla fisicità anche buone doti di palleggio. Un gigante che va su e giù per il campo non è cosa da tutte le squadre.

CORRADINI: 7,5

Sinistro vellutato, da grande regista. Ma attento anche in copertura. Il Corradini, insomma, che ci aspettavamo. O forse no, forse può crescere ancora soprattutto in personalità.

IOTTI: 7,5

Paci lo impiega come mezzala, e lui fa il suo desiderio, ma il richiamo della fascia sinistra è grande, così a centrocampo la Pro Vercelli si ritrova un giocatore che va a mille, svariando, anche.

DELLA MORTE: 7

Un'altra prova convincente. Marcarlo non è un compito facile.

VERGARA: 8

Stesso discorso fatto per Iezzi. Bene il reparto offensivo, ma lui merita un bene "più". Ha tecnica da vendere, anche lui, come Corradini e Saco, cresce di partita in partita.

ARRIGHINI: 7,5

Paci gli dà fiducia e lui lo ripaga con un gol e con un quasi gol che gli viene negato da Rinaldi, il migliore del Piacenza.

ANASTASIO: 7

Sostituisce Macchioni e, oltre a difendere, si proietta spesso in fascia, che è la sua specialità.

CALVANO: 7

Prezioso apporto nella fase conclusiva, tutt'altro che facile da gestire.



MUSTACCHIO: 7,5

Devastante e impressionante il suo affondo con palla a Comi per il 2 a 0 che ha posto il sigillo sulla partita.

COMI: 7,5

Dieci minuti di impegno, di calcioni presi, di abilità realizzativa: sua la rete che ha chiuso la gara.

GUINDO: 6

Troppi palloni sbagliati, troppo testardo nel tentare dribbling impossibili.

PACI: 7,5

Quindici giorni fa i tifosi chiedevano la sua testa, in due partite è riuscito a proporre una Pro Vercelli vincente e convincente. Il modulo ad albero di Natale (4-3-2-1) sembra funzionare, anche le scelte. Iezzi giganteggia dietro, Iotti a centrocampo dà intensità... Arrighini segna. Ma soprattutto: in 15 giorni ha trasformato la squadra. Quella vista oggi non ha nulla da sparire con quella che ha perso contro il Novara e anche contro il Piacenza, pochi giorni fa.