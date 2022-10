«La Lega ha capito che lo stato della città è critico»

Apprendiamo da una nota stampa che la Lega vercellese è finalmente in parte consapevole delle criticità che da anni solleviamo in consiglio comunale rispetto allo stato della città.

Dagli aspetti più legati alla quotidianità - come il decoro urbano - a quelli più ampi - legati al lavoro, al commercio, al sociale - Vercelli è in forte difficoltà e sta percorrendo un graduale declino.

Il tutto a scapito di realtà a noi vicine, a conferma di quanto le emergenze che stiamo affrontando non abbiano impattato allo stesso modo su tutti i comuni, che anzi spesso sono riusciti ad approfittare molto meglio della grande quantità di risorse economiche arrivate dallo stato e dall’Unione Europea in questi anni, come mai si era visto in tempi recenti.

La volontà di non condividere alcun progetto con la città, e forse neanche con le forze di maggioranza, non sta pagando, dando origine a scelte ed investimenti che non hanno visione e sono spesso limitati a sistemare qualche strada o qualche rotonda, ma non bastano per risollevare una realtà sempre più ripiegata su sé stessa.

L’auspicio è che la presa di posizione del principale partito di maggioranza serva a dare una svolta, che non si esaurisca in nuove nomine aventi l’unico scopo di mettere a tacere qualche mal di pancia.