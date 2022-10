Manifesti e vecchi cartelloni: abbandoni "artistici" nelle vie del centro

Manifesti e tabelloni relativi a lontane esposizioni di artisti che, in alcuni casi, non sono più nemmeno in vita.

Non solo sacchi dell'immondizia, mobili o altro ingombranti fanno la loro comparsa nelle vie della città.

Lunedì sera, all'incrocio tra via Galileo Ferraris e via Dante qualcuno ha scaricao anche questi tabelloni, risalenti a collettive e a mostre di quasi vent'anni fa e, quasi certamente, provenienti dallo sgombero di qualche vecchio ripostiglio o di qualche cantina.

Nella mattina di martedì i mezzi di Asm, allertati dal Comune, hanno rimosso tutto e liberato il marciapiedi