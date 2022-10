Pagelle (tristi) della partita contro la Pro Patria

RIZZO: 6,5

Non ha colpe né per la sconfitta né per i gol. Belle parate, e buone giocate con i piedi.



SILVESTRO: 5,5

Fa il suo, niente di più.



CRISTINI: 5

Bene per lunghi tratti, quando gioca da stopper vecchia maniera. Poco presente nella regia del pacchetto arretrato. E non chiude, sul passaggio filtrante che porta al gol del 2 a 1.



PERROTTA: 6,5

Gran gol, ma inutile. Bene nelle chiusure.

IOTTI: 5

Poco convincente in entrambe le fasi.



SACO: 6

Parte male (dov'era) ma poi si riprende e quando si riprende si vede e la Pro Vercelli, segna anche. Forse non doveva uscire



CALVANO: 6,5

Una buona partita. Sfortunato ed eroico nel finale. In campo, benché malmesso, fa il possibile, ma non basta.



VERGARA: 5,5

Grandi belle giocate nel primo tempo, poi scompare.



DELLA MORTE: 5,5

Non è il suo ruolo, quello del "falso nueve". Ma lotta su ogni palla, coi difensori della Pro Patria in affanno, a marcarlo.



MUSTACCHIO: 6

Fa due cose da ricordare: la punizione pennellata per il gol di Perrotta e una ripartenza devastante, tra un nugolo di avversari.

ARRIGHINI: 5

Non pervenuto.



RENAULT: 5,5



GATTO: 5,5



LOUATI: 6



PACI: 5

Sconfitta che brucia, questa, e tanto. Contro una squadra da metà classifica la Pro Vercelli avrebbe dovuto giocare per riscattare il kappaò del derby e risalire in classifica. Questa squadra - o meglio: i giocatori scelti dal tecnico - nella ripresa è crollata. La Pro Patria ha vinto con il cuore (ma possiamo chiamarla anche cattiveria) la Pro Vercelli, invece, no. E una squadra senza cuore preoccupa più della classifica.