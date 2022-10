Lega: «Un sì convinto alle variazioni di bilancio»

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ noto a tutti che lo scorso 22 aprile è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati.

In quell’occasione abbiamo votato a favore del Documento unico di programmazione, condividendo le due direttrici lungo le quali l’attuale Amministrazione intende sviluppare il suo iter politico amministrativo nel prossimo triennio: da una parte l’elevata capacità di sapere intercettare e cogliere tutte le opportunità che il PNRR offre in termini di progettualità e relativi investimenti; dall’altra parte, la volontà di rispettare l’equilibrio di bilancio senza tuttavia aumentare il prelievo fiscale a carico dei contribuenti vercellesi, diversamente da quanto posto in essere da altri Comuni del Piemonte e non solo.

Abbiamo poi votato il 9 maggio scorso la prima variazione di bilancio con cui si è stabilito che una parte dell’avanzo di amministrazione – circa 4 milioni di euro – fosse destinata a finanziare alcuni dei più importanti progetti di sviluppo e riqualificazione urbana della città di Vercelli.

Lo scorso 30 giugno è stata infine approvata la seconda variazione di bilancio che ha applicato un’ulteriore quota di avanzo di amministrazione (poco più di un milione e 400 mila euro) per coprire i maggiori costi derivanti dall’incremento della spesa pubblica per l’energia elettrica. Un nuovo stanziamento previsto sempre nella seconda variazione di bilancio, in assenza del quale si sarebbe dovuto aumentare il carico fiscale che grava sui cittadini, ha riguardato la copertura dei maggiori costi Tari anno 2022, sterilizzando quasi del tutto l’aumento della tassa rifiuti per l’anno 2022.

Oggi in questa sede stiamo per votare quattro variazioni di bilancio.

Non possiamo non condividere quanto accuratamente esposto dall’assessore.

L’illustrazione dei progetti, finanziati con alcune centinaia di migliaia di euro con fondi PNRR, o statali o regionali, è stata infatti così puntuale e chiara che non riteniamo di dover aggiungere nulla di specifico al riguardo.

Solo una breve considerazione.

La Giunta, di cui siamo parte integrante, continua a seguire con costanza e serietà il percorso di sviluppo e riqualificazione della Città promesso in campagna elettorale ben tre anni fa, e riconfermato più recentemente nelle previsioni contenute nel DUP 2022 – 2024.

Siamo quindi molto soddisfatti che le suddette variazioni di bilancio siano destinate a finanziare: interventi di rigenerazione urbana su opere quali, a titolo esemplificativo, lo skate park e il Pala Piacco; nuove piste ciclabili; interventi su importanti tratti stradali del centro urbano; azioni di efficientamento energetico; i maggiori oneri delle utenze pubbliche, a causa dall’incremento del prezzo dell’energia elettrica.

E infine anche in ambito sociale e assistenziale vogliamo sottolineare con favore interventi quali il trasferimento di quote vincolate (per una somma di 45mila euro circa) agli enti gestori dei fondi destinati al progetto “sostegno inclusione attiva”.

Per tutti questi motivi il nostro il nostro voto sarà convintamente favorevole.