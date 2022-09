Fiamme in un essiccatoio con 500 quintali di riso

Una lunga giornata di lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco del comando centrale di Verceli e per il distaccamento volontario di Santhià che, dalle 6,30 di martedì mattina, sono al lavoro per domare un rogo divampato in un essiccatoio contenente circa 500 quintali di riso in Comune di San Germano, lungo la strada per Viancino.

Nell'incendio non si registrano feriti, tuttavia i danni sono ingenti e le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tutt'ora in corso.