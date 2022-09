Rices Under 13: la prima volta con la nuova maglia

Un gruppo compatto, di una quindicina di ragazzi che giocano a basket insieme da qualche anno, e l'inserimento – che non è mai cosa facile – di tre nuovi atleti: gli Under 13 Rices di Max Acquadro (coadiuvato dal giovanissimo Fabio Poletto) hanno esordito ieri a Vigliano, in un'amichevole contro il Biella Next. Hanno perso ma hanno vinto anche: oltre ad avere il “pallino della gara” all'inizio e poi per altri spezzoni, sono scesi sul parquet con uno spirito nuovo: più spirito agonistico, più concentrazione. Il (bel) ricordo delle stagioni con I bugs ormai è da archiviare. La squadra (da Tarello, Spinelli e tutti gli altri) ha ben giocato per i primi quattro tempi da 10 minuti, ma poi è andata in bambola negli ultimi due (complice anche il giusto inserimento di tre nuovi elementi, appena arrivati). Il risultato finale è stato di 56 punti realizzati dai biellesi e 49 dai Rices U13, ma all'inizio la partenza sprint è stata proprio dei Rices (pronti via, si parte: 8 a 0). Poi la gara è stata combattuta e bella, con buone individualità in entrambe le formazioni, con un finale, condizionato da stanchezza e, come detto, rotazione con i nuovi.

Siparietto finale: mentre la squadra ascoltava con attenzione l'analisi della partita di mister Acquadro, per alcuni secondi c'è stata una breve interruzione: l'ex allenatore Giorgio Lobascio, che con la Coralluzzo ha cresciuto il gruppo storico nei Bugs, si è fatto vivo per un breve, commosso saluto.

Era la prima esperienza con la maglia dei Rices: senz'altro positiva.