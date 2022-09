Ritrovata un'opera di Pino Ardissone

Pierangelo Uga, un amico della famiglia Ardissone, è venuto a conoscenza della mostra virtuale postuma che Flavio Ardissone sta predisponendo in occasione dei 90 anni dalla nascita del papà pittore Pino Ardissone. E sapendo che Flavio è sempre alla ricerca di curiosità storiche vercellesi lo ha informato che, più di vent'anni fa, su incarico dell'indimenticabile e parocco di Brarola don Virginio Perotti, Pino Ardissone ebbe l'incarico di restaurare un vecchio affresco sito in località Boarone lungo la via Francigena.

Flavio si è messo alla ricerca ed è riuscito a rintracciare l'opera nel cortile della Cascina Madonna, gelosamente custodito dall' 86enne proprietario, Pierino Viotti. Nonostante l'esposizione per più di vent'anni all’aperto, il dipinto si presenta ancora in buone condizioni e lo si può ammirare con tanto di firma autografa.

La ricerca è stata coadiuvata anche da Giulio Prandini proprietario della cascina adiacente

Nelle foto vediamo il dipinto (pur senza scettro, potrebbe raffigurare Maria Ausiliatrice) con la firma in evidenza di Pino Ardissone

La foto del figlio Flavio in compagnia dei Signori Viotti e Prandini

Tale dipinto farà parte della mostra virtuale che sarà inaugurata il 12 ottobre. Al momento sono pervenute circa 200 fotografie. Ricordiamo che il termine ultimo per chi volesse inviare fotografie di dipinti o di altre realizzazioni è fissato per venerdì 30 settembre utilizzando la mail ardissoneflavio@gmail.com