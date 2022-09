Triestina 1 Pro Vercelli 1 Beffa finale

Triestina – Pro Vercelli 1-1

Marcatori: Della Morte (Pvc) al 79'; Di Gennaro (T) all'88';





Entra Della Morte che segna subito, e la Pro Vercelli avrebbe la possibilità di portare a casa tre punti preziosi. Ma la squadra di Paci si fa raggiungere nel finale. Migliore in campo il portiere della Triestina Pissari. E questo lo dice lunga





Primo Tempo

2'. Palla in area a Ganz, tiro ravvicinato ma poco pericoloso, para Valentini

Pro Vercelli con il 4-3-3 (5-5-1 in fase di non possesso).

In panchina giocatori di Lusso: Marco Crimi della Triestina, Della Morte e Comi della Pro Vercelli.

6': ci prova Louati dalla distanza, potente ma fuori.

6': primo numero di Vergara, che ne salta due, serve Mustacchio, l'azione sfuma.

Gol di Paganini, annullato per fuorigioco.

11'. Mischia in area davanti a Valentini, palla a Ganz, alto.

Ammonito Cristini per gomitata sulla testa di Ganz.

23'. Due (belle) occasioni per la Pro in un minuto: per due volte il portiere Pisseri dice no ad Arrighini.

29'. Vergara frana in area, ammonito per simulazione.

36'. Contropiede che parte da Perrotta, palla ad Arrighini, Pissari in uscita neutralizza. Altra occasione per la squadra di Paci.

42': Mustacchio, punizione per Saco che, solo solissimo, non inquadra la porta.









Secondo tempo

Ammonito Louati, Nessun cambio al 46'.

54': imbucata perfetta di Mustacchio per Arrighini, Pisseri, ancora una volta, riduce il raggio delle lo specchio della porta e para.

59'. Primo cambio di Paci: esce Vergara, entra Renault. Giocatore con maggiori attitudini alla fase difensiva.

Triestina: dentro Crimi e Petrelli, fuori Gori e Ganz.

67': cross di Furlan per Minesso, palla a Paganini che smarcato sparacchia alto, a due metri di Valentini (arrabbiato con la difesa: nessuno che marcava Paganini, infatti).

71': punizione di Mustacchio, colpa di testa di Arrighini, parata spettacolare di Pisseri, migliore in campo della Triestina.

73': dentro Comi e Della Morte, fuori Mustacchio e Arrighini.

79': Pro Vercelli in vantaggio grazie a un gran destro di Della Morte. L'azione era partita da Calvano, cross, sponda di Saco, Della Morte gol. Triestina 0 Pro Vercelli 1.

Calvano zoppica, ma resta in campo.

88': punizione di Pezzella allungata sul primo palo, sbuca Di Gennaro che pareggia. Triestina 1 Pro Vercelli.

Due cambi per la Pro: dentro Anastasio e Macchioni, fuori Iotti a Calvano.

Quattro di recupero.

E' finita: colpaccio mancato, buona Pro, comunque.





Formazioni

Triestina (4-4-2): Pisseri; Ghislandi, Sabbione, Di Gennaro, Ciofani (Adorante 86'); Paganini, Gori (Crimi 63'), Pezzella, Furlan (Felici 73'); Minesso; Ganz (Petrelli 63'). A disposizione: Pozzi, Valori, Galliani, Sottini, Petrelli, Adorante, Lovisa, Lollo, Rocchi, Pellacani, Crimi, Rocchetti, Felici. All. Bonatti.

Pro Vercelli (4-3-3): Valentini; Silvestro, Cristini, Perrotta, Iotti (Anastasio 89'); Louati, Calvano (Macchioni 89'), Saco; Mustacchio (Della Morte 73'), Arrighini (Comi 73'), Vergara (Renault 59'). A disposizione: Rigon, Lancellotti, Masi, Gentile, Corradini, Comi, Renault, Macchioni, Iezzi, Anastasio, Guindo, Della Morte. All. Paci.

Arbitra Luca Cherchi

Ammoniti. Cristini, Vergara, Saco della Pro Vercelli; Di Gennaro, Gori, Crimi, Paganini della Triestina.